Prigioniera in cantina per anni: donna liberata grazie a una passante, arrestato il compagno

Per anni ha vissuto segregata in una cantina, chiusa a chiave dal compagno che le imponeva una vita di violenze e privazioni. A restituirle la libertà è stato il coraggio di una cittadina, che dopo aver assistito a una brutale aggressione in strada ha lanciato l’allarme alla Polizia.

La passeggiata trasformata in incubo

È accaduto pochi giorni fa, in un pomeriggio come tanti, quando l’uomo – un 45enne napoletano – ha deciso di concederle una rara boccata d’aria, portandola a camminare per il quartiere.

Ma la presunta gentilezza si è trasformata in un inferno: per una parola di troppo, l’aguzzino ha iniziato a insultarla e poi a colpirla, fino a trascinarla per i capelli con l’intento di riportarla nella sua prigione sotterranea.

Ad assistere alla scena, una donna del posto che, senza esitazione, è intervenuta nel tentativo di fermarlo. Ma la reazione del 45enne è stata feroce: l’ha minacciata, intimandole di farsi gli affari suoi.

Lei, però, non si è lasciata intimidire e ha immediatamente allertato il 112 (N.U.E.), fornendo ai poliziotti del Commissariato Tor Carbone ogni dettaglio sulla coppia e sulla direzione in cui l’uomo si era dileguato con la sua vittima.

Il segnale di aiuto e la drammatica scoperta

Le indagini hanno portato gli agenti a individuare la casa dell’uomo, dove viveva con la madre. Qui, il 45enne ha tentato di minimizzare l’accaduto, cercando persino di manipolare la compagna affinché negasse ogni accusa.

Ma la donna, esausta e disperata, ha trovato il coraggio di comunicare il suo dolore senza dire una parola: alzando quattro dita, ha eseguito il “Signal for Help”, il gesto internazionale di richiesta d’aiuto per le vittime di violenza domestica.

Un segnale che non è sfuggito ai poliziotti, che l’hanno subito tranquillizzata, aiutandola a spezzare il muro della paura. Poi, con voce tremante, la donna ha raccontato il suo inferno e ha condotto gli agenti nel luogo della sua prigionia: uno scantinato lugubre, arredato solo con un materasso matrimoniale, una cassettiera, alcuni sacchi di vestiti e un secchio, che era costretta a usare per i suoi bisogni fisiologici.

L’arresto dell’aguzzino

Mentre la vittima veniva affidata a un centro anti-violenza, il suo carnefice è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

La Procura di Roma ha chiesto e ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari la convalida dell’arresto e la custodia cautelare in carcere.

