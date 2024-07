Prima la lite con l’autista del bus, poi rompe il gabbiotto e fugge

Un nuovo episodio di violenza si è verificato ieri pomeriggio a Roma, questa volta ai danni di un’autista di autobus. L’accaduto, in viale dell’Oceano Indiano, nel quartiere Eur, una donna di 47 anni alla guida di un mezzo pubblico è stata vittima dell’aggressione di un uomo, probabilmente di origine straniera.

Stando a quanto ricostruito, l’aggressore, al culmine di una discussione, ancora da chiarire nelle dinamiche, avrebbe infranto con un oggetto contundente il vetro del gabbiotto di guida.

L’autista, seppur scossa dall’accaduto, non ha riportato ferite gravi ma è stata trasportata in ospedale in codice verde per gli accertamenti del caso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Torrino che hanno avviato le indagini per risalire all’identità dell’aggressore, il quale si è dileguato subito dopo l’accaduto.

