Prima le bastonate, poi due coltellate alla schiena: arrestati due operai per tentato omicidio. Vittima un 29enne

Un violento diverbio scoppiato in strada che nel giro di pochi istanti ha rischiato di trasformarsi in tragedia.

È il drammatico fatto di sangue avvenuto nella tarda serata di ieri in via Gramsci ad Artena, sfociato nell’arresto in flagranza differita di due cittadini di nazionalità albanese, rispettivamente di 20 e 40 anni, ritenuti gravemente indiziati di tentato omicidio in concorso.

L’allarme è scattato a seguito di una chiamata d’emergenza inoltrata al 112 da alcuni residenti spaventati dal trambusto e dalle urla in strada.

Contemporaneamente, dal Pronto Soccorso dell’Ospedale di Colleferro è arrivata la segnalazione dell’ingresso in struttura di un giovane straniero ferito da arma da taglio.

Un incrocio di dati che ha permesso ai Carabinieri della Stazione di Artena di raccordare immediatamente gli eventi e stringere il cerchio sui responsabili.

Colpito con una chiave inglese e poi accoltellato alle spalle

La ricostruzione della dinamica, effettuata a tempo di record dai militari dell’Arma, ha portato alla luce un’aggressione brutale mossa, secondo le prime informazioni, da futili motivi:

L’aggressione: la vittima, un connazionale di 29 anni, è stato prima sorpreso e colpito violentemente alla testa con una chiave svitabulloni;

I fendente: all’aggressione fisica è seguito l’impiego di un coltello, con il quale gli aggressori hanno sferrato due fendente alle spalle del 29enne;

I soccorsi: nonostante le ferite riportate, il giovane è riuscito a raggiungere autonomamente il presidio ospedaliero di Colleferro, dove è stato medicato dai sanitari e dimesso con una prognosi di 15 giorni.

Blitz dell’Arma: sequestrato il coltello, indagati nel carcere di Velletri

L’attività investigativa svolta nell’immediatezza dai Carabinieri di Artena ha consentito di individuare la posizione dei due presunti responsabili, entrambi operai e fino a ieri incensurati.

Nel corso della perquisizione, gli operanti hanno rinvenuto e posto sotto sequestro l’arma bianca utilizzata per il ferimento.

Di fronte al solido quadro indiziario raccolto, i due uomini sono stati dichiarati in stato di arresto per tentato omicidio e scortati presso la Casa Circondariale di Velletri, dove restano a disposizione della Procura della Repubblica in attesa del giudizio di convalida.

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