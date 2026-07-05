Prima Porta, si fingono carabinieri per rapinare un passante: arrestati due finti colleghi di 53 e 54 anni

Si sono qualificati come rappresentanti delle forze dell’ordine, inscenando un finto posto di blocco per rapinare un cittadino ignaro e rimediare i soldi necessari ad acquistare dosi di stupefacenti.

I Carabinieri della Stazione di Roma Prima Porta, coordinati dalla Procura della Repubblica, hanno arrestato in flagranza di reato due romani di 54 e 53 anni, entrambi pregiudicati, gravemente indiziati di rapina in concorso e usurpazione di funzioni pubbliche.

Il colpo è andato in scena ieri mattina in via Bellagio, nel quartiere di Prima Porta.

I due malviventi hanno puntato la vittima, un romano di 60 anni che si trovava nei pressi della propria vettura, e lo hanno avvicinato con fare autoritario, mostrando distintivi falsi e ordinandogli di sottoporsi a una perquisizione stradale.

Dal finto controllo al pestaggio per i soldi della droga

La messinscena è durata lo spazio di pochi secondi, trasformandosi rapidamente in un’aggressione brutale.

Una volta accerchiato il sessantenne, i due finti Carabinieri hanno gettato la maschera: lo hanno colpito ripetutamente con calci e pugni, immobilizzandolo per poi sottrargli con la forza le chiavi dell’automobile e il portafogli personale.

Secondo quanto ricostruito successivamente dagli investigatori, l’azione criminale era mossa da un disperato bisogno di liquidità: i due cinquantenni necessitavano infatti di contanti immediati per andare ad acquistare sostanze stupefacenti da alcuni spacciatori della zona.

L’intervento dei Carabinieri veri e i domiciliari

La fortuna non ha assistito la coppia di rapinatori. Proprio mentre si consumava l’aggressione, una pattuglia – questa volta composta da Carabinieri veri della locale stazione, impegnata in un normale servizio di perlustrazione del territorio – è transitata in via Bellagio.

I militari hanno notato i movimenti sospetti e le richieste di aiuto della vittima, fiondandosi sui due complici e bloccandoli prima che potessero mettersi alla guida dell’auto rubata.

Il provvedimento del giudice: Tutta la refurtiva (soldi, documenti e chiavi del mezzo) è stata interamente recuperata e restituita al sessantenne, ancora sotto shock per l’accaduto.

Gli arresti dei due malviventi sono stati formalmente convalidati dall’Autorità Giudiziaria, che ha disposto per entrambi la misura cautelare degli arresti domiciliari.

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