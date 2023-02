Primarie PD. A Roma vince Elly Schlein con il 69% dei voti

Elly Schlein è la nuova segretaria del Pd; è stata eletta con oltre il 53% dei votanti. 38enne, neo deputata come indipendente alle ultime politiche, ha sconfitto Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia Romagna. A Roma, grazie al sostegno delle correnti di AreaDem e dei zingarettiani ha ottenuto circa il 69% dei voti

Nei 163 seggi che componevano la circoscrizione capitolina, Schlein ha vinto su Bonaccini in 160, perdendo solo in tre, rispettivamente nell’XI municipio, nel XII e nel XV.

QUI i risultati gazebo per gazebo del V Municipio in cui la Schlein ha ottenuto in totale 2486 voti (74,43%) mentre Bonaccini ha totalizzato 854 voti (25,57%)

I romani – tesserati e non – votanti sono stati oltre 63.000. Già al congresso dei circoli, Schlein aveva ottenuto quasi il 45% dei voti, con Bonaccini al 38%.

Per la prima volta il Pd sarà guidato da una donna. “Sono sicuro – ha dichiarato Stefano Binaccini – che con la sua determinazione e sensibilità saprà unire e rilanciare il partito. Ora lavoriamo tutti insieme per costruire un’alternativa alla destra e cambiare il Paese”.

Chi è Elly Schlein

Elly Schlein, all’anagrafe Elena Ethel Schlein (Sorengo, 4 maggio 1985), è una politica italiana con cittadinanza statunitense naturalizzata svizzera, dal 2023 segretaria eletta del Partito Democratico.

Aderente a varie formazioni di centro-sinistra e di sinistra, è stata europarlamentare per l’Italia nell’VIII legislatura (2014-2019); candidatasi alle elezioni regionali in Emilia-Romagna del 2020, è stata eletta all’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna e ha svolto il ruolo di vicepresidente nella giunta regionale di Stefano Bonaccini (dal 28 febbraio 2020 al 24 ottobre 2022). Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 si candidata alla Camera come indipendente nella lista Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista, venendo eletta deputata. Si candida e vince le primarie del Partito Democratico del 2023, divenendo la prima donna e la più giovane segretaria del Partito Democratico.