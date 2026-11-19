Un piccolo quartier generale domestico dello spaccio, con tanto di reparto confezionamento in cucina, nascondigli negli armadi e promemoria digitali sullo smartphone. È lo scenario trovato dagli agenti del XIV Distretto Primavalle dopo giorni di pedinamenti e appostamenti.

Sorpreso prima di varcare la soglia di casa e senza il tempo di far sparire la roba, l’uomo teneva la droga da tagliare nell’armadio della camera tra i vestiti, usava la cucina con le bilance di precisione per preparare le dosi e aveva nascosto 31 munizioni irregolari sopra un armadio in una terza stanza.

Documenti contabili sotto la lente, denuncia per le munizioni e convalida per il 29enne

Sul cellulare dell’indagato i poliziotti hanno scovato anche una sorta di archivio virtuale con i luoghi in cui veniva imboscata la merce; ora si passa al vaglio la contabilità trovata nell’appartamento per provare a risalire ai fornitori.

Nel fascicolo compaiono la misura restrittiva per un 48enne romano — indagato per la droga e denunciato per le munizioni illegali — e la convalida dell’arresto decisa dal giudice per il 29enne napoletano fermato dai poliziotti.

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