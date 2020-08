Oggi primo agosto 2020…. la Farmacia Federico compie 3 anni!

Stefano Federico via social invia un “grazie di cuore a tutte le splendide persone che abbiamo conosciuto in questo tempo e che hanno creduto in noi!”.

Noi di Abitare ci onoriamo di essere tra quelli che hanno creduto nel progetto che sottende alla Farmacia: non solo farmaci ma cura della salute, del benessere, della cultura e del senso di appartenenza al quartiere. E forte volontà di promuovere la sua crescita civile e culturale.

Un ringraziamento in particolare va rivolto allaFarmacia per l’ideazione, la creazione della Stanza della Cultura e per le sue molteplici attività che hanno contribuito a tenere un faro acceso su un quartiere, Tor Tre Teste, che merita maggiore attenzione da parte delle istituzioni.

Lunga e prospera vita quindi alla Farmacia Federico e alla sua splendida famiglia!