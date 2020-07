Primo Municipio: iniziati i Punti blu

Da questa settimana sono partiti i punti blu del Municipio Roma I Centro per gli anziani presso lo stabilimento balneare del dopolavoro Atac di Ostia

“Dopo i mesi di chiusura per l’emergenza Covid poter garantire le attività di socializzazione per gli anziani, dopo aver garantita quella per i più piccoli con nostri centri estivi è un elemento importante di investimento nelle politiche di invecchiamento attivo, contro la solitudine e l’isolamento, per recuperare la socialità e il piacere di stare insieme, in sicurezza”.

Così in una nota Sabrina Alfonsi e Emiliano Monteverde rispettivamente Presidente e Assessore alle Politiche sociali del Municipio.

“I nostri punti blu – precisa Alfonsi – sono a disposizione di tutti gli anziani del nostro territorio che al prezzo simbolico di 2 euro hanno garantito il trasporto quotidiano da Roma a Ostia e ritorno, l’ombrellone, il lettino e il pranzo. Saranno tre i turni a disposizione per un periodo di 12 giorni ciascuno e per 50 persone a turno. Sarà garantita quindi l’intera estate visto che l’ultimo turno si concluderà il 6 settembre.

“Ai punti blu – aggiunge l’Assessore Monteverde – da lunedì prossimo si aggiungeranno anche i punti verdi per chi preferisse la piscina in città. In questo caso i turni saranno due e sempre per 50 persone a turno. La struttura in questo caso sarà nel quartiere di Quarticciolo e anche in questo caso sarà garantito trasporto e pranzo”

Gli anziani interessati possono rivolgersi al Segretariato sociale del Municipio alla mail segretariatosociale.mun1@comune.roma.it o telefonando al numero 06 69601665