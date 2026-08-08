Principio d’incendio al centro emodialisi del Gemelli: condotto elettrico in fiamme nel seminterrato, pazienti evacuati
Attivato immediatamente il sistema antincendio nella tarda mattinata di sabato 8 agosto. Il personale trasferisce tutti i dializzati nell'edificio centrale, garantita la continuità delle terapie
Un momento di forte apprensione nel cuore del polo ospedaliero di via della Pineta Sacchetti, subito rientrato grazie alla prontezza dei protocolli d’emergenza e alla tempestività dei soccorsi interni ed esterni.
Nella tarda mattinata di sabato 8 agosto, un corto circuito ha originato un principio di incendio all’interno del centro di emodialisi ambulatoriale del Policlinico Universitario Agostino Gemelli.
Stando a quanto ricostruito, le fiamme si sono sprigionate a partire da un quadro elettrico posizionato in un locale tecnico situato al piano seminterrato della struttura separata.
Evacuazione lampo e soccorsi tempestivi
Il fumo e la scarica elettrica hanno fatto scattare all’istante i sensori del sistema di allarme automatico antincendio dell’ospedale. Nel giro di pochi minuti è scattato il piano d’evacuazione della struttura, coordinato dalla squadra antincendio interna del Policlinico unitamente ai Vigili del Fuoco giunti sul posto:
Messa in sicurezza: la tempestiva perimetrazione del rogo da parte dei pompieri ha permesso di circoscrivere i danni al quadro elettrico del seminterrato, impedendo la propagazione delle fiamme e del fumo ai piani superiori;
Trasferimento dei pazienti: tutti i pazienti presenti all’interno del centro per le sedute di emodialisi sono stati prontamente presi in carico dagli operatori sanitari e scortati in sicurezza verso i locali dell’edificio centrale del Gemelli.
Continuità assistenziale garantita
Nonostante il grande spavento, non si sono registrati intossicati né feriti né tra i degenti né tra il personale di servizio.
La direzione e le fonti sanitarie dell’ospedale hanno sottolineato l’elevato livello di professionalità dimostrato dagli operatori sanitari, dal personale infermieristico e dai tecnici della sicurezza che, gestendo la situazione con estrema freddezza, sono riusciti a garantire senza interruzioni la continuità delle cure e dei trattamenti dialitici salvavita per tutti i pazienti evacuati.
Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.