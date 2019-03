Processionarie al Parco delle Palme

Per creare qualcosa di bello non servono grandi mezzi economici, ma buoni compagni di viaggio e la comunità del Parco di via delle Palme ha realizzato la sua festa di carnevale.

Il Comitato dice grazie ai ragazzi della Stradabanda, ai percussionisti del gruppo Artale,, alle ragazze di Spazio CuBe, all’Associazione Crescendo in Libertà, ai ragazzi del Forte Prenestino… a chi avrebbe dovuto essere con noi e non ha potuto, ma ha voluto comunque contribuire (palestra K2 e Casa di Flò). Grazie a chi ha partecipato perché voleva esserci e a chi c’è capitato per caso. … ma soprattutto grazie a tutti i membri del Comitato che ci hanno creduto e si sono fatti in quattro come al solito.

Il parco di via delle Palme [giardino don Cadmo Biavati] è un area verde nel denso quartiere di Centocelle a Roma. Il parco è vicino a diverse scuole, al centro anziani Nino Manfredi e al CSOA Forte Prenestino.

Finita la festa ecco che sono comparse le sgraditissime processionarie.

E da qui il nuovo appello del Comitato che si appella all’attivismo dei cittadini e degli utenti del parco. Il Comitato chiede di sollecitare le istituzioni perché provvedano. Come?

Chiamando lo 0667105457 o scrivendo a ld.ambiente@comune.roma.it.

E poiché anche il Parco Madre Teresa è infestato invitano a fare fronte comune.