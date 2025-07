Professione sicario: il lato oscuro della “mala romana”

A Roma non servono sicari venuti da fuori. Non c’è bisogno di importare violenza quando la Capitale la partorisce da sé. Qui chi spara ha spesso lo stesso accento della vittima, vive a poche fermate di metro, conosce nomi, volti e debolezze. I killer di Roma sono figli della città, cresciuti nelle sue strade, addestrati nell’ombra.

Nel sottobosco criminale romano non c’è spazio per dilettanti. I sicari sono professionisti del silenzio, con addestramento da strada e nervi d’acciaio. La vendetta, l’intimidazione, il potere: tutto si gioca con un colpo secco e mirato.

L’assassinio di Fabrizio Piscitelli, il “Diabolik” della curva, ne è stato la prova definitiva. Un’esecuzione pulita, da manuale, che ha aperto un nuovo capitolo nella guerra sotterranea della criminalità romana.

E in questo nuovo scenario nomi come Raul Esteban Calderon e Matteo Costacurta non sono solo esecutori.

Sono simboli di un modello criminale che non ha bisogno di rumore per colpire. Camminano tra la gente, si confondono tra i volti. Poi spariscono nel nulla.

Roma cambia pelle, ma certe regole restano: chi comanda, decide chi vive. E chi deve morire.

