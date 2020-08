Progetto Science 4 Future – Eureka 2020 alla biblioteca Quarticciolo

Anche quest’anno Roma Capitale organizza Eureka Roma, un progetto di divulgazione scientifica che fa parte di ROMARAMA l’ampio programma culturale della nostra città. con tante iniziative rivolte anche ai bambini e alle bambine. Il tema di quest’anno è l’importanza della produzione e del consumo responsabile del cibo.

La biblioteca del Quarticciolo in via Castellaneta 10 in particolare ospiterà il 12 settembre la mattina, e il 16 settembre nel pomeriggio, alcuni laboratori a cura dell’Associazione SCIENZA DIVERTENTE rivolti ai bambini e alla bambine della scuola primaria, tutti ad accesso libero, con prenotazione obbligatoria al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-laboratorio-food4future-biblioteca-quarticciolo-115336927856.

Ovviamente l’attività verrà svolta all’aperto nel piazzale antistante la biblioteca e nel rispetto della normativa antiCovid.

Inoltre sarà presente nelle strade e piazze del V Municipio nei fine settimana di settembre e ottobre uno scienziato che coinvolgerà adulti e bambini in esperimenti scientifici legati al cibo e al suo consumo. Per questa iniziativa non è necessaria la prenotazione.

P. M.