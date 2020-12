ProntoPoesia! è nato il primo call center poetico

ProntoPoesia! è il primo call center poetico: basta digitare il numero 06-40060606 per trovare dall’altra parte della cornetta un grande artista a dedicare una poesia o una canzone. Un progetto culturale e sociale nato da un’idea della cantautrice e provocatrice culturale Giulia Ananìa, in collaborazione con l’Associazione Culturale Muovileidee e con il contributo del Municipio Roma VIII.

Quando?

Lunedì 28 e Mercoledì 30 Dicembre dalle 14 alle 18

Martedì 29 e Giovedì 31 Dicembre dalle 9 alle 14

Chiamando allo 06- 40 060606

Gli artisti che aderiscono all’iniziativa (in ordine alfabetico): Amir, Giulia Ananìa, Michela Andreozzi, Michele Botrugno, Matilda De Angelis, Erri De Luca, Piero di Blasio, Paolo di Paolo, Donatella di Pierantonio, Emanuela Fanelli, Morgana Giovannetti, Milena Mancini, Lavinia Mancusi, Vinicio Marchioni, Martufello, Luisa Merloni, Francesca Romana Miceni Picardi, Paola Minaccioni, Francesco Montanari, Laura Nardi, Piotta, Tiziano Scrocca, Emilio Stella, Susanna Stivali, Max Vado, Josafat Vagni, Emilia Verginelli, Margherita Vicario, Ariele Vincenti.

In un periodo particolarmente delicato a causa della pandemia e nel cuore delle festività natalizie, per la prima volta, verrà attivato dal 28 al 31 Dicembre un servizio di assistenza telefonica poetica. Grandi figure di spicco della scena culturale italiana tra attori, scrittori e musicisti regaleranno a chi ne ha bisogno delle letture poetiche. A chi sta vivendo questa pandemia con più difficoltà la solitudine verrà donato un atto semplice e gentile che fa bene a chi lo riceve e restituisce agli artisti il loro valore civile.

La valenza della telefonata poetica è tripla: usare l’arte come mezzo per sentirsi vicini; promuovere attraverso gli artisti il valore di attenzione verso “l’altro”; restituire al mondo dello spettacolo e della letteratura un valore civile e sociale. Molti artisti, causa Covid-19, in questo periodo non possono lavorare ma grazie a questo progetto, mettono a disposizione la loro professionalità per una cura importante quanto quella medica: la cura artistica.

Come funzionerà

Tutte le Associazioni coinvolte che si occupano di assistenza sociale ed i singoli cittadini nei giorni ed orari indicati possono chiamare lo 06 40060606 e la persona incaricata di rispondere li accoglierà per poi passare la telefonata all’artista in quel momento disponibile a dedicare e interpretare una poesia o cantare una canzone.

I versi poetici sono letti in diretta telefonica per trasmettere calore e accoglienza, per rendere vivo, reale ed “a due” lo scambio tra artista e chi sarà dall’altra parte del telefono.

Pronto Poesia! si ispira alla straordinaria umanità di Favole al telefono di Gianni Rodari, quelle che l’immaginario ragionier Bianchi raccontava ogni sera alle nove in punto alla sua bambina lontana e che ci racconteremo in questi tempi difficili per non spezzare mai il filo che ci lega.

Avendo ottenuto l’adesione volontaria di tantissimi artisti Pronto Poesia! proseguirà anche nei primi giorni di Gennaio, in giorni e orari da definire.

