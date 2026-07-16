Propaganda per Hamas e Hezbollah sui social e inneggiamenti all’anarchia: due indagati per istigazione al terrorismo

La celebrazione dell’orrore del 7 ottobre 2025 come “atto di liberazione”, i video di propaganda a sostegno delle milizie di Hamas e Hezbollah, ma anche l’esaltazione della lotta armata anarco-insurrezionalista contro lo Stato.

Una convergenza ideologica violenta che viaggiava sulle bacheche di Instagram e che ieri mattina è stata interrotta dal blitz dei Carabinieri del Ros.

Su delega della Procura di Roma – Dipartimento Terrorismo e Reati contro la Personalità dello Stato – i militari, supportati dai Comandi provinciali di Roma e Milano, hanno fatto irruzione nelle abitazioni di due insospettabili: P.R., romano di 42 anni, e D.T., milanese di 56 anni.

Entrambi sono ora iscritti nel registro degli indagati con l’accusa pesantissima di istigazione a delinquere con l’aggravante della finalità di terrorismo.

Il monitoraggio dei profili Instagram: l’apologia del 7 ottobre

L’indagine, coordinata dai magistrati della Procura capitolina, è partita dal monitoraggio preventivo del web svolto dagli specialisti del Ros.

Attraverso complesse analisi informatiche e pedinamenti digitali, gli investigatori sono riusciti a risalire alla reale identità dei gestori di alcuni account Instagram particolarmente attivi nella diffusione di materiale d’area:

Il filone romano (P.R.): Il quarantaduenne capitolino è accusato di aver diffuso a una platea indistinta di utenti video e audio propagandistici di esplicito sostegno ad Hamas, esaltandone la struttura militare e celebrando a più riprese l’eccidio di civili compiuto il 7 ottobre 2023 nei kibbutz israeliani.

Il filone milanese (D.T.): La posizione del cinquantaseienne è, se possibile, ancora più complessa. Sui suoi canali social, l’indagato non si limitava a osannare le azioni e i metodi terroristici sia di Hamas sia di Hezbollah. Nei suoi post c’era spazio anche per la celebrazione delle cellule dell’anarchismo insurrezionale più radicale e dei militanti morti “in azione” durante attentati, con una costante e sistematica istigazione alla violenza contro le istituzioni e le forze dell’ordine.

Il sequestro dei dispositivi e l’arresto per droga a Milano

Durante le perquisizioni domiciliari, i Carabinieri hanno sequestrato una massiccia quantità di telefoni cellulari, computer, hard disk e materiale documentale.

Tutti i supporti informatici sono ora al vaglio dei tecnici per ricostruire la rete di contatti dei due indagati e verificare se vi fossero collegamenti operativi con cellule attive sul territorio nazionale o all’estero.

L’operazione a Milano ha riservato anche una sorpresa fuori verbale: all’interno dell’appartamento di D.T., i militari hanno rinvenuto alcune centinaia di grammi di sostanze stupefacenti, insieme a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Per il cinquantaseienne milanese, oltre alla denuncia per terrorismo, sono così scattate immediatamente le manette in flagranza di reato per detenzione di droga ai fini di spaccio.

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