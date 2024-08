Aperture serali straordinarie ogni sabato e la prima domenica del mese, e un ricco programma di eventi per la Villa di Massenzio con la suggestiva illuminazione del nuovo impianto: prosegue anche a settembre Luci su Massenzio, una serie di eventi promossi da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.

Ad aprire il cartellone sabato 7 settembre la performance di danza Vite diverse e un unico cammino: a partire dal tramonto, quando la Villa di Massenzio è catturata dall’illuminazione artistica, la Sovrintendenza Capitolina e l’associazione Donna Vita e Libertà offrono ai visitatori una performance di danza con musiche tradizionali persiane di e con Noushin Masoumi, danzatrice e performer iraniana. (orario repliche 19:30;20:30; 21:15, durata singola replica 15 minuti, ingresso libero senza limitazioni di posti)

Sabato 14 sarà la volta di L’ULTIMO VIAGGIO, proposto dall’associazione Suodales APS, evento di rievocazione storica dedicato alla valorizzazione della cultura e della civiltà tardo antica, nello specifico degli aspetti cultuali e religiosi romani del IV secolo. (orario 18.30 – 20.00, durata 90 minuti, ingresso libero senza limitazioni di posti)

Domenica 15 di scena GISELLE GEOMETRY– Esercizi di stile, proposto da Uscite di Emergenza Dance Company e Associazione Atacama onlus. Una performance itinerante in site specific sulle superfici della storia di Giselle, nella quale ogni danzatore è impegnato nei suoi punti di vista offrendosi in un progetto circolare. Giselle è la bisettrice di una rabbia che brama la pace, congruente con la storia di Annia Regilla, padrona di questi luoghi (dalle ore 18:30 alle ore 21:50 – gruppi di 15 persone ogni 15 minuti).

Venerdì 20 settembre, in occasione della giornata internazionale della Pace è in programma il terzo appuntamento con Itinerari alla Ricerca della Luce. Studi coreografici tra luce e ombre sui temi della guerra e della sopraffazione, a cura della professoressa Sandra Fuciarelli per l’Accademia Nazionale di Danza, un incontro con la danza che si conclude con rappresentazioni pensate espressamente per il complesso monumentale, cercando la condivisione con il pubblico alla luce del sole o nei riflessi dell’illuminazione artistica.

A partire dal tramonto un’archeologa della Sovrintendenza e le allieve dell’Accademia di Danza accompagnano i visitatori nel passaggio dalla luce al buio, quando la Villa di Massenzio è impreziosita dall’illuminazione artistica e diventa spazio di arte coreutica e di ombre. Visita guidata dalle 18.00 alle 19:30, durata 1h30’ – massimo partecipanti 35 – ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria)

A partire dalle 19.30 e fino alle 22.30 (ingresso gratuito) le Allieve dell’Accademia Nazionale di Danza presenteranno i loro studi coreografici site specific, esprimendosi contro la violenza e la sopraffazione alla ricerca di un dialogo di riconciliazione che accenda la luce lungo il sentiero.

Sabato 21 il cartellone proseguirà con lo spettacolo teatrale I Giganti della montagna di Luigi Pirandello, uno spettacolo teatrale presentato dall’Associazione Metis Teatro, La particolare magia dell’illuminazione serale con i giochi di ombre sulle mura del Circo contribuirà a suggerire l’atmosfera onirica e sospesa del testo. (ore19.30, durata 1h35’ – ingresso gratuito a esaurimento posti; massimo 150 partecipanti, posti a sedere 70).

Sabato 28 in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, si offrirà al pubblico I Patrimoni di Massenzio tra storia e natura, una visita alla scoperta del Patrimonio storico-archeologico, naturalistico e paesaggistico urbano, guidato da ricercatori e mediatori scientifici specializzati della cooperativa sociale Myosotis e da un’archeologa della Sovrintendenza Capitolina.

I partecipanti avranno l’opportunità di utilizzare strumentazioni scientifiche e tecniche di richiamo per osservare diverse specie animali ed effettuare il loro riconoscimento e identificazione. Ore 18:00, durata 2h30’, ingresso gratuito, massimo partecipanti 25, prenotazione obbligatoria).

Il programma di settembre si chiuderà domenica 29 con la riproposizione del terzo appuntamento con la performance di danza e visita a due voci Itinerari alla Ricerca della Luce. Studi coreografici tra luce e ombre sui temi della guerra e della sopraffazione.

La Sovrintendenza Capitolina e l’Accademia Nazionale di Danza nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio condividono con il pubblico dei visitatori il percorso e gli esiti di una sperimentazione in dialogo con l’illuminazione artificiale della Villa di Massenzio e del Mausoleo di Romolo.

La visita guidata, condotta da un’archeologa della Sovrintendenza Capitolina, è arricchita dall’interferenza con la lezione aperta di danza durante la quale le allieve dell’Accademia Nazionale di Danza si preparano alla successiva rappresentazione pensata per il Mausoleo di Romolo. Il pubblico, qualora disponibile, sarà coinvolto nella sperimentazione anche in assenza di specifiche competenze di danza.

(Visita guidata dalle 18.00 alle 19.30, durata 1h30’ – massimo partecipanti 35 – ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.) A partire dalle 19.30 e fino alle 22.30 (ingresso gratuito) le Allieve dell’Accademia Nazionale di Danza presenteranno i loro studi coreografici site specific.

