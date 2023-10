Prosegue la consegna targhe di riconoscimento delle colonie feline

L’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi con Giammarco Palmieri, Presidente della Commissione capitolina Ambiente, Rocco Ferraro, Consigliere capitolino e Delegato ai diritti degli animali della Città Metropolitana, l’Assessora all’Ambiente del Municipio VII Estella Marino e la Vice Presidente del Municipio V Maura Lostia, ha consegnato le targhe e i tesserini di riconoscimento dell’Amministrazione capitolina alle colonie feline di Villa Lais e a quella de “I gatti di Torpignattara” di Villa De Sanctis. Le colonie feline di Roma censite dalle ASL sono oltre 5mila.

“Dopo le consegne delle targhe alle storiche colonie feline di Piazza di Torre Argentina e della Piramide proseguiamo un percorso di valorizzazione e certificazione con cui l’Amministrazione vuole dare riconoscimento e visibilità all’impegno di tanti volontari che si occupano della cura dei gatti della città. Un ulteriore tassello del lavoro che ci vede impegnati nella tutela del benessere degli animali e, con questo progetto, dei gatti per i quali abbiamo attivato un servizio di assistenza veterinaria gratuita per le sterilizzazioni e di fornitura di cibo alle colonie che ne hanno fatto richiesta”, ha dichiarato l’Assessora Alfonsi.

“Un riconoscimento importante e sentito per i volontari e le volontarie che si prendono cura dei gatti di Roma e che rappresentano un fondamentale presidio ambientale e sociale per la nostra città”, ha aggiunto Giammarco Palmieri, presidente della Commissione capitolina Ambiente.

“Un altro passo verso un maggiore riconoscimento giuridico dei referenti delle colonie feline che svolgono un lavoro eccezionale per dare amore e accoglienza ai ‘gatti del Sindaco’ di Roma. In questa direzione andrà il nuovo regolamento sulla tutela e il benessere animale nel quale stiamo inserendo importanti elementi innovativi per assicurare la dovuta attenzione e cura ai gatti della città”, ha aggiunto il Consigliere Ferraro.

Le targhe e i tesserini potranno essere ritirati dai referenti delle colonie feline, previa presentazione dell’attestazione di riconoscimento delle ASL di competenza presso gli Uffici del Dipartimento Ambiente, Circonvallazione Ostiense 191 ogni martedì dalle ore 9 alle ore 16.