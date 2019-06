Mercoledì, 19 giugno 2019, alle ore 17.15, presso il centro culturale Gabriella Ferri in Roma, con ingressi da via G. Galantara 7 e via delle Cave di Pietralata 76 (con parcheggio interno) conferenza dal titolo ““Prospettive della società del mondo: tecnologie e mutamenti sociali”.

Il Prof. Saccà ci illustrerà quali siano, a suo modo di vedere, le prospettive della società, italiana, europea e mondiale, alla luce dell’avvento della tecnologia, dell’intelligenza artificiale e dei mutamenti sociali; anche a seguito del fenomeno immigratorio, dalle zone povere del mondo verso quelle che, si pensa, diano maggiori opportunità di migliorare la propria qualità della vita.

La conferenza si svolge con la collaborazione del sottoscritto e dell’Associazione di promozione sociale “Il Veliero Azzurro” (Presidente prof. Michele Evangelista).

Pericle Eolo Bellofatto