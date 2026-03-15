“Prossima fermata, casa”: la campagna per le adozioni sale a bordo di bus e metro

Da oggi prendere l’autobus a Roma potrebbe significare anche cambiare la vita di un animale. Sui biglietti del trasporto pubblico compare infatti un messaggio insolito: “Prossima fermata, casa”.

È lo slogan della nuova campagna per promuovere le adozioni responsabili lanciata dalla Garante capitolina per la tutela degli animali Patrizia Prestipino insieme al sindaco Roberto Gualtieri e alla municipalizzata dei trasporti ATAC.

L’obiettivo è semplice ma ambizioso: dare una casa agli animali ospitati nelle strutture comunali, sensibilizzando ogni giorno migliaia di cittadini mentre si spostano in città.

Il biglietto diventa una porta verso l’adozione

La novità riguarda i BIT, i biglietti integrati a tempo del trasporto pubblico. Su ciascun ticket è stampato un QR code che, una volta inquadrato con lo smartphone, conduce direttamente al portale dedicato alle adozioni.

Qui i cittadini possono consultare le schede degli animali in cerca di famiglia, conoscere le procedure per adottare e ricevere tutte le informazioni utili.

Un modo per trasformare un gesto quotidiano – comprare un biglietto – in un’occasione per riflettere sul destino di tanti cani e gatti in attesa di una casa.

La città come grande vetrina

La campagna non si ferma ai biglietti. Il messaggio è già comparso anche su oltre 600 pensiline digitali disseminate per la Capitale, dove immagini e slogan invitano i passanti a considerare l’adozione come una scelta consapevole e responsabile.

Per il lancio dell’iniziativa, il sindaco Roberto Gualtieri e la Garante Patrizia Prestipino hanno inoltre realizzato un video diffuso sui social, pensato per coinvolgere soprattutto i più giovani e ampliare il messaggio della campagna.

Un viaggio che cambia due vite

«Adottare un animale è un percorso che cambia la vita di chi accoglie e di chi viene accolto», ha sottolineato Prestipino presentando il progetto.

L’iniziativa punta in particolare a incentivare le visite nei due principali canili comunali della Capitale:

Canile della Muratella

Canile di Porta Portese

Strutture considerate tra le più organizzate d’Italia ma che, come tutte le realtà di accoglienza, hanno bisogno di un costante ricambio di adozioni per garantire cure e spazi adeguati agli animali ospitati.

Roma riparte anche dalla cura degli animali

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di interventi dedicati alla qualità della vita nella Capitale: dalla riqualificazione di spazi urbani alla sicurezza dei quartieri, fino alle politiche per il benessere animale.

Questa volta, però, il messaggio viaggia insieme ai cittadini.

E mentre autobus e tram attraversano le strade della città, su ogni biglietto resta stampato lo stesso invito: la prossima fermata potrebbe essere davvero una casa.

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