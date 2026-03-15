“Prossima fermata, casa”: la campagna per le adozioni sale a bordo di bus e metro
Messaggi d'amore sui biglietti ATAC e QR Code per adottare cani e gatti
Da oggi prendere l’autobus a Roma potrebbe significare anche cambiare la vita di un animale. Sui biglietti del trasporto pubblico compare infatti un messaggio insolito: “Prossima fermata, casa”.
È lo slogan della nuova campagna per promuovere le adozioni responsabili lanciata dalla Garante capitolina per la tutela degli animali Patrizia Prestipino insieme al sindaco Roberto Gualtieri e alla municipalizzata dei trasporti ATAC.
L’obiettivo è semplice ma ambizioso: dare una casa agli animali ospitati nelle strutture comunali, sensibilizzando ogni giorno migliaia di cittadini mentre si spostano in città.
Il biglietto diventa una porta verso l’adozione
La novità riguarda i BIT, i biglietti integrati a tempo del trasporto pubblico. Su ciascun ticket è stampato un QR code che, una volta inquadrato con lo smartphone, conduce direttamente al portale dedicato alle adozioni.
Qui i cittadini possono consultare le schede degli animali in cerca di famiglia, conoscere le procedure per adottare e ricevere tutte le informazioni utili.
Un modo per trasformare un gesto quotidiano – comprare un biglietto – in un’occasione per riflettere sul destino di tanti cani e gatti in attesa di una casa.
La città come grande vetrina
La campagna non si ferma ai biglietti. Il messaggio è già comparso anche su oltre 600 pensiline digitali disseminate per la Capitale, dove immagini e slogan invitano i passanti a considerare l’adozione come una scelta consapevole e responsabile.
Per il lancio dell’iniziativa, il sindaco Roberto Gualtieri e la Garante Patrizia Prestipino hanno inoltre realizzato un video diffuso sui social, pensato per coinvolgere soprattutto i più giovani e ampliare il messaggio della campagna.
Un viaggio che cambia due vite
«Adottare un animale è un percorso che cambia la vita di chi accoglie e di chi viene accolto», ha sottolineato Prestipino presentando il progetto.
L’iniziativa punta in particolare a incentivare le visite nei due principali canili comunali della Capitale:
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Canile della Muratella
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Canile di Porta Portese
Strutture considerate tra le più organizzate d’Italia ma che, come tutte le realtà di accoglienza, hanno bisogno di un costante ricambio di adozioni per garantire cure e spazi adeguati agli animali ospitati.
Roma riparte anche dalla cura degli animali
L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di interventi dedicati alla qualità della vita nella Capitale: dalla riqualificazione di spazi urbani alla sicurezza dei quartieri, fino alle politiche per il benessere animale.
Questa volta, però, il messaggio viaggia insieme ai cittadini.
E mentre autobus e tram attraversano le strade della città, su ogni biglietto resta stampato lo stesso invito: la prossima fermata potrebbe essere davvero una casa.
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