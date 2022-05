Prossime attività di maggio alla biblioteca Gianni Rodari

La mattina del 27 gennaio l’improvvisa scoperta di due piccole cisti, grandi come un chicco d’uva, su entrambi i seni segna l’inizio di una guerra all’ultimo colpo contro un nemico subdolo e in continua evoluzione. Una guerra che Nicole si troverà però a combattere non da sola: accanto a lei, un’equipe medica con il giusto mix di umanità e professionalità, un marito e due figli sempre presenti, le “kemio amiche” con cui condividere i momenti e i luoghi più densi di paura e speranza, esorcizzandoli con chiacchiere, un vassoio di pastine e un progetto fotografico coinvolgente e di grande impatto emotivo. Fino all’uscita dal tunnel e alla creazione di Volendo Continuare, un’associazione che sostiene i pazienti oncologici e i loro famigliari nella stessa battaglia per la vita. E così “Vivi! Ogni istante” riecheggia nel cuore di chi legge, come un mantra, un monito, una carezza che lo accompagna nel suo personale cammino.

Una donna solare, ottimista, piena di energia, alle prese con mille iniziative, il più delle volte benefiche. Questa è Nicole Primozic. Anche il suo libro “Vivi! Ogni istante” è un inno a vivere ogni attimo dell’esistenza. Senza esitazione, cogliendo l’attimo e l’essenza delle cose. Eppure, la sua è una pubblicazione che nasce dal dolore, dalla paura, dall’ansia che hanno accompagnato la scoperta improvvisa, sul seno, di quelle due protuberanze «simili a degli acini di uva fragola». (FRANCESCO FAIN da Il Piccolo di Trieste)