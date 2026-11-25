Attimi di forte tensione oggi pomeriggio a Roma, in piazza Pia, a ridosso del Vaticano, durante la mobilitazione promossa da «Non una di meno» per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Un centinaio di partecipanti si sono dati appuntamento nel quadrante per esprimere dissenso contro gli Stati generali della natalità, in programma fino a domani nell’attiguo Auditorium Conciliazione.

Nel tentativo di sfilare in corteo verso la sede della manifestazione istituzionale, il gruppo è riuscito a oltrepassare una prima linea di contenimento, ma la spinta in direzione di via della Conciliazione è stata arginata da circa venti operatori in tenuta antisommossa schierati a presidio dell’area.

Ne sono seguiti attimi concitati, segnati da grida, contumelie all’indirizzo delle forze dell’ordine, contatti fisici e tentativi di bloccare gli scudi degli agenti. Il confronto non è però sfociato in scontri veri e propri e non vi è stato alcun uso del manganello.

«Abbiamo le mani nude, questa giornata è nostra», hanno scandito i dimostranti reclamando un varco per proseguire; respinto il passaggio, il gruppo ha infine ripiegato incamminandosi lungo le sponde del Tevere.

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