Una giornata di commemorazione e tensione attraversa la Città Universitaria della Sapienza all’indomani della morte di Alessandro Ingusci, iscritto a Fisica, trovato senza vita la scorsa notte in una tenda piantata nei pressi della statua della Minerva mentre rivendicava un alloggio.

Nel corso della mattinata, dopo un’assemblea interna all’ateneo, un corteo spontaneo ha mosso dalla Minerva verso il Rettorato, dove sono state rotte le vetrate d’ingresso, per poi passare dalla facoltà di Fisica e arrivare in via De Lollis, nella sede di Disco Lazio: qui decine di partecipanti hanno forzato l’entrata, occupato i locali e provocato danneggiamenti agli arredi e all’immobile.

Le immagini raccolte dalla Polizia Scientifica sono ora al vaglio della Digos della Questura di Roma per identificare chi ha compiuto l’irruzione e i danni, in vista della segnalazione alla magistratura.

Da Avs l’appello per il lutto cittadino, la vicinanza della Conferenza dei rettori

In una nota firmata da Valerio Zaratti e Marta Bevilacqua per Europa Verde-Verdi Roma e Provincia e da Mauro Coldagelli per Sinistra Italiana Roma e Area Metropolitana, Alleanza Verdi e Sinistra rivolge al sindaco Roberto Gualtieri la richiesta di indire una giornata di lutto cittadino:

«In queste ore, centinaia di studenti che hanno condiviso con Alessandro alcune settimane di vita e di lotta lo stanno ricordando nella Città Universitaria della Sapienza, in un momento laico di memoria e partecipazione — scrivono —. Il lutto cittadino rappresenterebbe il riconoscimento pubblico e politico di una ferita, ma anche l’assunzione di una responsabilità collettiva. Perché Roma è ancora una città troppo diseguale, che lascia troppe persone senza una casa, che sfratta, umilia e mortifica la dignità di tante vite».

Parole di cordoglio sono state espresse anche dalla presidente della Crui, Laura Ramaciotti: «La notizia della scomparsa dello studente della Sapienza ci addolora profondamente. A nome della Conferenza dei rettori, esprimo la più sincera vicinanza all’intera comunità accademica dell’ateneo e il nostro cordoglio alla famiglia e agli affetti dello studente. In questo momento di grande dolore, il mondo universitario si stringe attorno a chi è stato colpito da questa tragica perdita».

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