La Roma pareggia per 2-2 a Parigi contro i campioni in carica del PSG nella quinta giornata di Champions League, giocando una grande partita e prendendosi un punto strameritato.

Gasperini, per affrontare la squadra più forte d’Europa, a sorpresa fa un gran turnover, forse pensando che l’impegno sarebbe improbo comunque; anche con i titolarissimi lascia fuori Malen, Dybala, Cristante e Mora, preservandoli per domenica per l’impegno di campionato contro il Monza.

La Roma, quindi, si presenta al Parco dei Principi con Svilar in porta; Mancini, Ndicka ed Hermoso in difesa; Molina, De Roon, Koné e Wesley a centrocampo; Pisilli e Soulé a supporto di Castro.

Sin dall’inizio si vede l’anima delle due squadre che segnano gol a raffica: entrambe pressano e giocano a velocità elevate, e la Roma non si mette a fare le barricate, anzi si propone in avanti, e proprio in una incursione arriva subito il primo gol. Recupero alto di Hermoso, sempre in pressing, palla a Soulé che a destra semina il panico, dribla tutti e sulla linea di fondo serve Hermoso, che solo in area deve solo spingere in porta. 0-1 per la Roma.

Le due squadre si affrontano a viso aperto con un ritmo altissimo e la partita è molto bella, con la Roma che blocca la partenza dell’azione francese con un gran pressing a tutto campo e riparte pronta a colpire.

Con il passare dei minuti, però, il PSG sembra prendere più in mano la partita e la Roma si comincia a chiudere un po’ troppo, abbassando il suo baricentro, ma pressando sempre a tutto campo.

Al 31′ arriva il pareggio del PSG. Calcio d’angolo: Soulé si fa scavalcare dal pallone che sul primo palo arriva al difensore Zabarny, in proiezione offensiva, che anticipa anche un disattento Ndicka e, solo soletto in mezzo a due romanisti, di testa batte imparabilmente Svilar. 1-1.

La Roma non accusa il colpo, continua a giocare come se nulla fosse, continuando a pressare e magari anche ad attaccare. Al 39′ Ndicka va vicinissimo al gol, con la palla che esce di pochissimo su un colpo di testa sugli sviluppi di un corner. Al 46′ l’arbitro manda le due squadre negli spogliatoi per il riposo con il punteggio in parità.

La Roma nel secondo tempo riparte con la giusta convinzione e al 47′ va vicinissima al gol sempre con Hermoso che, a porta spalancata, dopo un buon cross di Wesley smanacciato dal portiere avversario, calcia alto.

Al 50′ altra occasione giallorossa: in ripartenza parte Pisilli da solo, scambio con Soulé e tiro del 61 romanista, e stavolta l’incerto portiere Safonov compie un’ottima parata negando il gol del vantaggio alla Roma.

Al 54′ occasionissima del PSG con João Neves, che tutto solo in tuffo fa uscire la palla di pochi centimetri in sospetta posizione di fuorigioco.

Al 58′ iniziano i primi cambi: il PSG fa entrare l’ex Pallone d’oro Dembélé e Emery.

Un minuto dopo la difesa della Roma si fa sorprendere sulla sua sinistra, dove parte Hakimi, e neanche Wesley riesce a contenerlo, tanto che il laterale brasiliano è costretto ad atterrare l’avversario in area ed è rigore e ammonizione per il numero 43. Dembélé, appena entrato, porta in vantaggio i parigini.

Per la Roma entrano prima Cristante e Dybala per uno spento Koné e un combattivo Castro, e poi Malen e Ghilardi per Molina, oggi sottotono, e l’ammonito Mancini, con lo spostamento di Pisilli sulla fascia destra.

Al 72′ ottima azione che si sviluppa sulla sinistra con Malen, palla che arriva a Soulé, ma il tiro dell’argentino viene parato da un difensore; l’arbitro non se ne accorge e l’azione va dalla parte dell’attacco dei padroni di casa, dove Dembélé fa una grande giocata, ma ancora più grande è la parata di Svilar.

Con la palla fuori, finalmente il VAR richiama l’arbitro a rivedere l’azione precedente e il direttore di gara non ha potuto che assegnare il calcio di rigore alla Roma. Va dal dischetto Malen che, freddo, spiazza il portiere ed è 2-2.

All’82’ bellissimo triangolo Malen-Dybala che serve Hermoso, che calcia malamente a due passi dalla porta.

Esce Soulé, stanchissimo, per Lulli, che va a presidiare la fascia destra, con Pisilli che ritorna a supporto degli attaccanti Dybala-Malen.

Ultimi minuti in cui le due squadre, molto stanche, non disdegnano di attaccare anche rischiando le ripartenze, e la Roma sta al gioco: si rintana in difesa quando deve subire e prova a ripartire e a fare male.

Al 90′ ripartenza dei padroni di casa che porta il migliore del PSG, Hakimi, a tirare da fuori area, ma la palla esce di poco.

Un minuto dopo Svilar ribatte di piede su tiro ravvicinato di Dembélé.

Ultimi minuti di recupero di sofferenza per la squadra giallorossa, con il PSG che spinge con i suoi fuoriclasse, ma la Roma resiste fino al fischio finale.

Gran bella partita della Roma che si porta a casa un meritatissimo pareggio mettendo in mostra una grande prestazione, giocando a viso aperto con i due volte campioni d’Europa. I padroni di casa sono andati subito in difficoltà contro il gioco di Gasperini e la Roma ne ha approfittato.

Poi, grazie a qualche lacuna difensiva e alla classe dei calciatori avversari, è andata sotto, ma non ha mai mollato e con l’ingresso di Malen e Dybala ha raggiunto il pareggio e si è preso un punto preziosissimo in classifica.

Migliore della Roma Hermoso, un gigante in difesa e grande presenza in attacco: peccato per le due occasioni che meritavano il gol, ma non si può avere tutto. Peggiori: Molina, De Roon e soprattutto Koné, apparsi un po’ molli e poco incisivi.

Ora per la Champions servono almeno altri 6 punti nelle prossime ultime tre partite, due di queste saranno in casa, per poter accedere ai playoff, e vista stasera la squadra se lo meriterebbe sicuramente.

Testa ora all’impegno di domenica in campionato, che si potrà affrontare con il morale alto vista la prestazione di questa sera.

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