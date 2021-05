Pubblicate le graduatorie definitive dei nidi capitolini

Sono state pubblicate le graduatorie definitive per l’iscrizione ai Servizi Educativi 0-3 anni di Roma Capitale per l’anno educativo 2021/22. Le famiglie hanno tempo fino al 6 giugno 2021 per l’accettazione, sempre in modalità on line, del posto offerto, pena la decadenza.

A partire dal 7 giugno inizieranno le chiamate da lista d’attesa.

Per i bambini nati entro il 31 maggio 2021, invece, le famiglie dovranno provvedere all’accettazione del posto entro il 10 giugno 2021, prendendo contatti con il Municipio in cui è stata presentata la domanda.

È possibile consultare le graduatorie, nel rispetto delle norme sulla privacy, e procedere all’accettazione del posto qui sul portale di Roma Capitale