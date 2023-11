Pubblicato il bando per il termovalorizzatore di Roma

Dopo il passaggio di fine ottobre, in cui il CdA di Acea aveva votato la proposta rimodulata del progetto, mandando a Roma Capitale il documento per le valutazioni finali, il 16novembre 2023 è stato pubblicato il bando di gara del termovalorizzatore .

L’annuncio è stato dato dal Sindaco nel corso della presentazione del secondo anno di mandato che si è svolta all’Auditorium.

“Con la gara per realizzare un moderno termovalorizzatore – ha sottolineato Gualtieri – vogliamo porre fine alla vergogna di una città che era costretta a mandare a smaltire i rifiuti ovunque: il termovalorizzatore di Roma sarà un impianto all’avanguardia sul piano tecnologico, il meno inquinante d’Europa e ci garantirà di raggiungere l’obiettivo discarica zero”.

Roma Capitale aveva avviato un’interlocuzione con l’Acea per migliorare la proposta dal punto di vista tecnico ed economico, per avere una tariffa più concorrenziale ed una soluzione operativa più efficace. Il progetto così ridefinito dall’Associazione Temporanea di Imprese guidata da ACEA, è stato utilizzato come base del bando.

Secondo il cronoprogramma, il cantiere dovrebbe iniziare entro l’autunno 2024 per finire entro il 2026.

I termini di scadenza del bando sono fissati per la metà di maggio 2024.

LINK AL BANDO .