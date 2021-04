Pubblicato il bando per l’artigianato artistico

La procedura pubblica, divisa in 30 concessioni corrispondenti ai 30 servizi messi a bando, è finalizzata alla definizione di una graduatoria di merito di maestri artigiani che potranno tramandare la loro sapienza e capacità nei locali tra via dell’Arco di Parma e vicolo degli Amatriciani che l’Amministrazione capitolina vuole riqualificare e valorizzare offrendo nello stesso tempo nuove opportunità professionali al comparto dell’artigianato artistico, fortemente penalizzato dalla crisi economica dovuta alla pandemia.

Tra i settori ammessi alla partecipazione: abbigliamento su misura, cuoio, pelletteria e tappezzeria, decorazioni, fotografia, riproduzione disegni e pittura, legno e affini, metalli comuni, metalli pregiati, pietre preziose, pietre dure e lavorazioni affini, strumenti musicali, tessitura, ricamo, vetro, ceramica, pietra, carta, restauro, produzione e riparazione orologi.

Ogni operatore potrà presentare la propria domanda per l’erogazione del servizio per un massimo di due settori: a ciascun concorrente potrà essere attribuita una sola concessione della durata di sei anni, con possibilità di rinnovo.

La prima fase, una volta stilata la graduatoria dei Maestri Artigiani, prevede l’assegnazione di dieci immobili in riqualificazione che saranno pronti per essere utilizzati come laboratori strumentali per svolgere le attività artigianali oggetto di concessione.

Ai titolari delle “Botteghe Storiche” e dei “Negozi Storici di Eccellenza” è riconosciuta, data la valenza storico-culturale e sociale di dette attività, priorità nell’assegnazione strumentale degli immobili rientranti nel progetto e dagli stessi legittimamente già posseduti alla data di pubblicazione del bando e dell’aggiudicazione.

Nell’ambito delle politiche di sostegno e valorizzazione del comparto artigianale, l’Assessorato allo Sviluppo Economico, Turismo e Lavoro in collaborazione con il Dipartimento Comunicazione di Roma Capitale e l’Associazione Botteghe Storiche Roma Capitale, ha inoltre realizzato la miniserie web “Roma fatta a mano”, dedicata ai maestri artigiani che rappresentano l’anima e l’eccellenza delle botteghe romane.

Protagonisti di questo percorso emozionale alla scoperta degli antichi mestieri, Claudio e Roberto Franchi di “Franchi Argentieri”; i coniugi Alessandro e Lycia Pavia di “Pavia Restauri”; i fratelli Giovanni e Giuseppe Rosa di “Margutta Restauri”, i fratelli Andrea e Dante Mortet della “Bottega Mortet” e la signora Elsa Nocentini della Vetreria Giuliani. Dal racconto di ciascuno emergono curiosità, aneddoti e le storie di chi, da generazioni, tramanda tecniche e saperi, connettendo passato e futuro, ricerca e innovazione.

I cinque video realizzati per la campagna “Roma fatta a mano” saranno pubblicati sui profili Facebook, Instagram e YouTube di Roma Capitale e di turismoroma.it

La gara per il Distretto di Tor di Nona si svolgerà attraverso la Piattaforma telematica “TuttoGare” su cui i candidati dovranno registrarsi per poi seguire le istruzioni e presentare i documenti per la partecipazione al bando.

È possibile richiedere informazioni attraverso la stessa piattaforma o inviando un quesito all’indirizzo PEC protocollo.innovazione.economica@pec.comune.roma.it, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

“Con il Distretto dell’Artigianato artistico mettiamo a punto un processo virtuoso che consente di sostenere e valorizzare un comparto in difficoltà, tramandare gli antichi mestieri d’arte, coltivare talenti e riqualificare il patrimonio immobiliare di Roma Capitale. Una operazione di rigenerazione urbana nel cuore del Centro storico e di tutela di un patrimonio di arte e creatività che è motivo di vanto per tutta la città” dichiara la Sindaca di Roma Virginia Raggi.

“Il Distretto degli Artigiani è sempre più vicino ad essere realizzato. Dopo l’individuazione degli immobili e le conferenze di servizio, attività portate avanti dal Dipartimento Patrimonio, si dà avvio alla loro ristrutturazione e alla pubblicazione del bando in collaborazione con l’Assessora alle Infrastrutture Linda Meleo e con l’Assessore allo Sviluppo Economico, Turismo e Lavoro Andrea Coia. Si compiono ulteriori passi avanti verso la creazione di un microcosmo interamente dedicato alla professione artigiana e ai mestieri tradizionali senza tempo che rilancia, anche turisticamente, l’area intorno a via Tor di Nona. Una doppia valorizzazione dunque sia del patrimonio immobiliare capitolino che del patrimonio dei saperi degli artigiani che nasce dalla volontà dei consiglieri capitolini e prende forma in questa zona significativa del centro storico della nostra città. Una risposta fattiva di questa Amministrazione per supportare concretamente gli artigiani in un momento estremamente difficile per la loro categoria” dichiara l’Assessora al Patrimonio e Politiche Abitative Valentina Vivarelli.

“Riqualifichiamo alcuni immobili di Roma Capitale per restituirli agli artigiani completamente fruibili e a norma. Ci occuperemo di adeguare tutti gli impianti e quando le botteghe saranno pronte dovranno essere solamente allestite. Con questo intervento vogliamo preservare le maestranze dei nostri artigiani e a tramandarle alle future generazioni come testimonianza della storia della nostra città”, spiega l’Assessora alle Infrastrutture Linda Meleo.

“La pubblicazione del bando per il Distretto dell’Artigianato e la miniserie web sono una risposta di sostegno dell’Amministrazione nei confronti di un settore estremamente prezioso, ma penalizzato oltremodo dalla crisi dovuta all’emergenza. Un comparto che, una volta ripristinati i flussi turistici, deve diventare un tassello importante per diversificare l’offerta a Roma, regalando ai visitatori un’esperienza unica tra arte, cultura e storia. Le botteghe sono magnifici scrigni di creatività e capacità produttiva che racchiudono il bello e ben fatto dell’artigianato locale, un motivo d’orgoglio per ogni romano. Riattivare il Distretto di Tor Di Nona contribuirà senza dubbio a creare un polo d’eccellenza dove tradizione e innovazione si fondono e a definire un itinerario turistico culturale alternativo per scoprire la nostra città” dichiara l’Assessore allo Sviluppo Economico, Turismo e Lavoro Andrea Coia.