Pubblicità elettorale a Roma per le elezioni amministrative 3-4 ottobre 2021

La Cofine srl, società editrice di “Abitare a Roma”, giornale on-line, e “Abitare A”, mensile cartaceo, è disponibile a pubblicare sulle due testate messaggi politici elettorali a pagamento per le prossime elezioni del 3-4 ottobre, secondo le disposizioni della legge 28/2000.

L’offerta è valida sia per le elezioni al Comune di Roma che ai Municipi ed è rivolta ai partiti, alle liste e ai singoli candidati che ne facciano richiesta.

Caratteristiche e costi

Possibilità di presenza su Abitare A Roma

1) Articolo web con contenuto autogestito euro 100,00 + Iva 4%

2) Banner a rotazione (pixel 750×250) visibile in tutti gli articoli del sito euro 250,00 + Iva 4%

3) Banner a rotazione (pixel 750×250) visibile negli articoli collegati ai Municipi:

4, 5 e 7 euro 80,00 + Iva 4% caduno; per tutti gli altri municipi euro 50,00 + Iva caduno

I banner possono collegare ad un sito esterno o pagina Facebook o all’articolo di cui al punto 1).

L’articolo dovrà essere fornito in formato word e accompagnato dal logo della lista e foto del candidato, in formato JPG.

I banner (nella dimensione su indicata) dovranno essere forniti in formato JPG (possibilità di realizzazione da parte dei nostri grafici su materiale fornito dal richiedente).

Possibilità di presenza sul numero di Settembre del mensile cartaceo Abitare A

Diffuso nei Municipi Roma 4 e Roma 5

1) Box di cm 19 x 12 (mezza pagina) euro 470,00 + Iva 4%

2) Box di cm 9,3x 12 (1/4 di pagina) euro 240,00 + Iva 4%

La prenotazione dovrà avvenire entro il 14 settembre e il materiale arrivare in redazione (abitarearoma<at>gmail.com) entro il 17 settembre. Il mensile sarà in diffusione a partire dal 24 settembre.

La grafica del box (nella dimensione prescelta) dovrà essere fornita in formato JPG a 300 pixel (possibilità adattamento, da parte dei nostri grafici, di materiale fornito dal richiedente).

PROPOSTE / OFFERTE

A) Articolo Web + Banner Sconto del 10%

B) Banner Web + Box sul cartaceo Sconto del 10%

C) Articolo Web + Banner + Box sul cartaceo Sconto del 15%

Pagamento

Il pagamento dovrà essere anticipato tramite bonifico, cui seguirà la pubblicazione del messaggio elettorale e l’emissione della fattura elettronica intestata al candidato, al partito o al mandatario.

ALCUNI ESEMPI

A) Articolo web e. 100,00 + banner municipale e. 80,00 = 180,00 – sconto 10% = euro 162,00+ IVA

oppure Articolo 100 + banner tutti articoli 250,00 = 350 – 10% = euro 315,00 + Iva

B) Banner municipale e. 80,00 + Box (1/4 pagina) su Abitare A e. 240,00 = 320,00 – 10% = 288,00 + Iva

oppure Banner tutti articoli 250,00 + Box su Abitare A 240,00 = 490 – 10% = 441,00

C) Articolo web e. 100,00 + banner municipale 80,00 + Box (1/4 pagina) su Abitare A e. 240,00 = 420,00 – sconto 15% = 357,00 + Iva

oppure Articolo web e. 100,00 + Banner tutti articoli e. 250,00 + Box (mezza pagina) su Abitare A e. 470,00 = 820,00 – sconto 15% = 697,00 + Iva

Per ulteriori INFO e prenotazioni abitarearoma<at>gmail.com