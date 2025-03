Pugno duro sulle notti romane: locali chiusi e denunce per droga e violazioni

Roma non dorme mai, e con lei neanche le forze dell’ordine. Nel weekend appena trascorso, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno passato al setaccio i quartieri della movida, con un’operazione mirata a contrastare la malamovida, gli eccessi e le violazioni amministrative.

Il bilancio? Due locali chiusi, multe per oltre 10.000 euro, denunce e patenti ritirate.

Blitz nei locali: sigilli e sospensioni

Le serrande si abbassano per dieci giorni su due locali noti ai frequentatori della notte romana. I Carabinieri della Stazione di Roma Trastevere hanno notificato il provvedimento di sospensione della licenza a un locale in via del Moro, mentre gli uomini della Stazione di Roma Piazza Bologna hanno fatto lo stesso con un cocktail bar in via Michele di Lando.

Entrambi i provvedimenti, firmati dal Questore di Roma, sono scattati dopo una lunga serie di violazioni amministrative accertate nel tempo.

Piazza Bologna nel mirino: controlli e sanzioni a raffica

L’operazione ha visto impegnati anche i Carabinieri della Compagnia di Roma Parioli, supportati dal NAS, dal Nucleo Ispettorato del Lavoro, dal Nucleo Radiomobile, dall’Asl e dalla Guardia di Finanza. Il loro obiettivo? Passare al setaccio bar, ristoranti e locali nei dintorni di Piazza Bologna, Viale Ippocrate e le zone limitrofe.

Il risultato? Un 20enne romano è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale: fermato per un controllo, ha tentato di scappare ed è stato trovato con una piccola quantità di hashish. Stessa sorte per un 24enne, fermato al volante con un tasso alcolemico ben oltre i limiti: per lui è scattato il ritiro della patente.

Ma le violazioni non si fermano qui. Diciassette attività commerciali sono finite sotto la lente d’ingrandimento per una lunga lista di irregolarità: scontrini non emessi, impianti di videosorveglianza senza autorizzazione, mancato rispetto delle norme HACCP e perfino assenza della documentazione necessaria per l’attività. Le sanzioni? Un conto salato da oltre 10.000 euro.

Droga e alcol: segnalazioni e patenti ritirate

Non solo locali e commercianti nel mirino dei controlli: nel corso dell’operazione, quattro persone sono state sorprese con marijuana e hashish e segnalate al Prefetto come assuntori di sostanze stupefacenti.

Nel frattempo, le pattuglie hanno intensificato i controlli sulle strade, fermando automobilisti in stato di ebbrezza e procedendo con il ritiro di diverse patenti.

La stretta sulla malamovida continua

Quello dello scorso weekend è solo l’ennesimo giro di vite sulla movida romana. Le forze dell’ordine non abbassano la guardia e promettono ulteriori controlli per garantire sicurezza e legalità nelle notti della Capitale.

