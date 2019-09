Pulcini: “Continuano gli interventi di sfalcio e pulizia nelle aree verdi del V Municipio”

“Nelle foto in allegato – sottolinea in fb l’assessore all’Ambiente del V municipio Dario Pulcini – vedete gli operatori del Servizio Giardini che sono intervenuti nella zona del Parco Alessandrino limitrofa al parco sportivo di recente realizzazione, sito nel quartiere Tor Tre Teste. Parliamo quindi dell’area vicino al playground di via Falck. L’area sportiva è stata molto frequentata sin dalla sua apertura.”

L’Assessore Pulcini prosegue: ”Stiamo lavorando in maniera intensa per restituire aree verdi curate e decorose ai cittadini. Continueremo, come sempre, a informarvi sui vari interventi che vengono svolti”.