«Pulisci davanti all’uscio di casa e tutta la città sarà pulita», recita un proverbio cinese, o siriano o forse scandinavo. Sicuramente non italiano. e quindi non romano.

Stanco di passare e ripassare davanti (vedi foto) a un consistente cumulo di immondizia: scarpe, vestiti e indumenti vari, un condomino di via Pasini ha deciso di intervenire pulendo davanti al suo condominio.

Un condominio lindo e pinto e ben curato, dentro i suoi cancelli. In netto contrasto con l’incuria che lo circonda. E che non si preoccupa di sollecitare un’azione per liberare, ormai da alcuni anni, un marciapiedi da un tronco d’albero seccato, di un pruno inselvatichito, e che fa bella mostra negli altri tronchi dei suoi fiori primaverili.

Per non parlare del pratone che dall’angolo di via Pasini con via Matteo Tondi si distende fino alla muratura della parrocchia di San Vincenzo Pallotti. Da non credere.

In attesa che l’esempio del condomino diventi virale nel circondario, ecco come si presenta dopo il mini intervento di pulizia questo piccolo angolo del quartiere che, con la cura e l’attenzione di chi abita nei dintorni, potrebbe diventare agibile nel marciapiedi e meno incolto nel pratone.

Chi vivrà vedrà.

V. L.