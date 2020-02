Pulizia e decoro a Tor Tre Teste

Domenica 16 febbraio 2020 alle ore 10 l’Associazione Vivereco/Amici del Parco in concomitanza con l’attività in zona (in via Tovaglieri) per la campagna il tuo Quartiere non è una discarica che ha interessato i municipi dispari della capitale ha provveduto ad abbellire ulteriormente la zona con la pulizia dello square centrale di via Viscogliosi dopo quella fatta dal Servizio giardini.

Quindi i volontari dell’associazione si sono concentrati sotto l’edificio a vetri marrone.

Una parte ha provveduto ad impiantare l’aiuola che è stata poi intitolata a Giulio Regeni e allo studente egiziano Giaki.

Un altro gruppo ha invece provveduto alla pulizia dello spazio in cui via Viscogliosi si innesta su via Tovaglieri.

I rifiuti raccolti sono stati messi nei sacchi dati dal personale Ama che ha ringraziato per l’opera di decoro svolta.

Angelo Cinat