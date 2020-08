Pulizia straordinaria del Parchetto Feronia a Pietralata

Sabato 5 settembre 2020 dalle ore 10,30 alle 12,30, pulizia straordinaria Parchetto Feronia nell’omonima via, viste le pessime condizioni igenico-sanitarie in cui versa il Parchetto Giammarco Pizzichillo ha preso l’iniziativa di sanificarlo e gradirebbe avere compagnia, per eliminare:

► Immondizia nei contenitori, differenziando quanto più possibile (personalmente mi domando perchè ci siano bottiglie di birra e mozziconi di sigaretta per terra in un parco giochi per per bambini…)

► Giocattoli portati da chissà chi e non adatti a un luogo pubblico perchè non a norma,attuamente rotti o in procinto di rompersi e pericolosi (forse è meglio non portare cose da casa propria pensando “per lì va bene” perchè per lì NON va bene. Capisco la buonafede e il gesto ma se un bambino si fa male con giocattoli e cose che lì non dovrebbero esserci diventa un problema);

► Peluches: i peluches non sono proprio la cosa più igienica del mondo, all’aperto e in un periodo COVID specialmente.

► altro ed eventuale.

COSA SERVE: due ore di tempo (massimo); sacchi per la differenziata (non quelli neri perchè poi nei cassonetti non entrano. Vanno bene anche le buste shopper classiche del supermercato); guanti, mascherine, scope o cose simili per pulire un po’ i giochi e per terra (togliere ragnatele o cose simili).

“Vista l’area da ripulire (piccolina) – conclude Pizzichillo – non occorrono tantissime persone ma se fossimo una decina sarebbe meglio. Finiamo prima. Grazie a tutti per la collaborazione”