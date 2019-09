Pulizie fai da te vicino piazza degli Ontani

Stanchi di segnalare il degrado nello spazio tra via degli Aceri e via dei Pioppi (vicino piazza degli Ontani) a Centocelle alcuni volenterosi residenti hanno optato, subito dopo il caffè di mattina di domenica 29 settembre, per il fai da te.

Ormai queste iniziative rappresentano veri e propri sberleffi ad una Ama Spa che non barcolla solo per la raccolta e la lavorazione dei rifiuti, ma anche per una assenza sempre più vistosa in territorio che a causa anche delle erbe infestanti che fanno da cornice a marciapiedi e non solo, le strade poi sono sempre più sudice.

È evidente, che non tutto è addebitabile al numero degli operatori addetti alla pulizia stradale. Ci sono palesi problemi organizzativi e soprattutto il non controllo su come vengono effettuati i servizi, cosa questa ancora più grave sulle lavorazioni affidate a privati attraverso gare di appalto.

Per fortuna poi però c’è chi non ne può più di affacciarsi alla finestra e assistere ad uno spettacolo che se da una parte offende la città Capitale d’Italia, dall’altra fa rabbia a chi è costretto a pagare il tributo per servizi inesistenti.

Un plauso ai Volontari è comunque il minimo che si possa fare.