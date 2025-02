Qualità della vita e servizi, presentato il Rapporto ACoS 2024

È stato presentato oggi in Campodoglio il Rapporto ACoS 2024 sulla qualità della vita e dei Servizi di Roma Capitale. Secondo il documento, cresce (+8%) la percentuale di cittadini che si dichiarano complessivamente soddisfatti, con un voto medio di 6,6 attribuito alla qualità della vita, che conserva un trend positivo nonostante un 2024 interessato dai molti preparativi per il Giubileo.

“La direzione è giusta. Roma sta cambiando, è una città in trasformazione; – commenta la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli – finalmente si è rimessa in movimento con investimenti strategici e scelte coraggiose, come quella relativa al piano per chiudere il ciclo dei rifiuti e il termovalorizzatore. I cantieri per il Giubileo, che in questi mesi hanno comportato inevitabili disagi, stanno dando i loro frutti, contribuendo a rendere Roma più moderna, efficiente e sostenibile.

Vogliamo una crescita armoniosa e omogenea che parta dal centro e arrivi alle periferie, per realizzare una Roma più giusta e più vivibile per tutti. L’Assemblea capitolina continuerà a lavorare con responsabilità per raccogliere le istanze dei cittadini e tradurle in azioni concrete, affinché il percorso di crescita e innovazione della nostra città prosegua con sempre maggiore efficacia, con una visione chiara e lungimirante”.

Igiene e pulizia, Alfonsi: “Dati certificano percorso di miglioramento”

A commentare i dati sui servizi di igiene e di pulizia, è l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi. “Il giudizio medio complessivo dei cittadini è ancora insoddisfacente – dichiara – e risente in parte della mancata valutazione riferita all’ultimo trimestre dell’anno 2024, nel corso del quale invece i miglioramenti registrati nelle attività specifiche sono stati significativi, come evidenziato anche dal drastico calo dei reclami ricevuti.

Tra gli elementi più significativi presi in considerazione dal Rapporto, c’è la raccolta differenziata, che viene stimata al 48,1% a settembre 2024, facendo registrare l’incremento più significativo degli ultimi 10 anni, con un miglioramento che riguarda tutte le frazioni“.

“Miglioramenti anche nel decoro urbano – aggiunge ancora l’Assessora – con il 13% in più di strade oggetto di spazzamento e lavaggio rispetto al contratto precedente e l’aumento della presenza dei cestini stradali (18 mila nel 2024).

Tutti dati che sono la diretta conseguenza degli imponenti investimenti effettuati da Ama per implementare le risorse umane e tecnologiche a disposizione per lo svolgimento dei servizi. Un percorso che, come abbiamo sempre detto, procede con gradualità e darà i suoi frutti nel tempo, e i romani se ne stanno accorgendo“.

Il giudizio per verde pubblico e parchi fa registrare un salto in avanti, con un gradimento che supera anche il 7 in pagella.

“Anche sul tema del bilancio arboreo complessivo stiamo facendo sensibili progressi rispetto al 2022 e 2023 – sottolinea ancora Alfonsi – con un numero di nuovi alberi messi a dimora nel triennio che supera quello degli abbattimenti, che comprende anche gli interventi di disinfestazione da specie aliene invasive“.

