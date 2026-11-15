Qualità della vita, Roma stabile al 30° posto: bene reddito e welfare, ma è ancora 104ª per sicurezza

Roma resta sostanzialmente immobile al trentesimo posto su 107 province nella classifica 2026 sulla «Qualità della vita» elaborata da ItaliaOggi e Ital Communications in collaborazione con l’Università Sapienza. Rispetto al 29° posto dello scorso anno la Capitale arretra di una sola posizione, confermandosi ampiamente la realtà più avanzata del Lazio in un’edizione che a livello nazionale vede Bolzano salire sul gradino più alto del podio davanti a Milano e Bologna, con Belluno protagonista del miglior balzo (+29 posizioni, fino al 31° posto) e Taranto all’ultimo posto.

I parametri della Capitale e il ritardo delle altre province laziali

Nel dettaglio delle nove dimensioni analizzate, Roma registra performance positive nel turismo, intrattenimento e cultura (5ª, un gradino sotto il 2025), nell’istruzione (stabile all’11° posto), nella sanità (15ª, +1) e soprattutto nella sicurezza sociale, dove balza dal 41° al 27° posto, oltre che nel reddito e ricchezza (dal 39° al 34°).

Stabile l’ambiente, mentre scende leggermente la popolazione (dal 26° al 28°). A pesare negativamente sul bilancio romano restano però il calo negli affari e nel lavoro (dal 69° al 75° posto) e l’immobilismo sul fronte dei reati e della sicurezza, dove la Capitale resta bloccata al 104° posto come nel 2025.

Netto il divario con le altre province della regione, tutte nella parte bassa della graduatoria: Viterbo arretra di tre posizioni al 71° posto (pagando il peggioramento su sicurezza sociale e reati), Rieti si attesta al 76° posto (in calo sui reati dal 9° al 26°), Frosinone resta stabile all’83° posto e Latina avanza di una casella fino all’84° grazie ai miglioramenti su reati e lavoro.

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