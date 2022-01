Qualità dell’aria: lunedì 17 e martedì 18 gennaio limitazione alla circolazione nella Z.T.L.

Con Ordinanza alla firma del Sindaco sono state disposte limitazioni al traffico veicolare privato per le giornate di lunedì 17 e martedì 18 gennaio 2022.

Sulla base dei dati rilevati dalla rete urbana di monitoraggio della qualità dell’aria nei giorni precedenti, che hanno riscontrato il superamento dei valori limite giornalieri di concentrazione per il PM10 sia nelle stazioni di rilevamento traffico che di background, e sulla base delle previsioni fornite in data odierna da ARPA Lazio che indicano per i giorni successivi il permanere di una situazione di criticità, sussistono quindi le condizioni per procedere ad un intervento a tutela della salute pubblica.

Pertanto, per le giornate del 17 e 18 gennaio , fatti salvi i divieti permanenti già in vigore, si dispone:

A)il DIVIETO DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PRIVATA, nella Z.T.L. “FASCIA VERDE” del P.G.T.U. :

1) dalle ore 7.30 alle ore 20.30, per le seguenti tipologie veicolari:

– ciclomotori e motoveicoli “PRE-EURO 1” ed “EURO 1“, a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi;

– autoveicoli a benzina “EURO 2“;

2) dalle ore 7.30 alle ore 10.30 e dalle 16.30 alle 20.30 per la seguente tipologia veicolare:

– autoveicoli diesel “EUR0 3” .

B) Che sull’intero territorio comunale gli IMPIANTI TERMICIdestinati alla climatizzazione invernale degli ambienti vengano gestiti in modo che, durante il periodo di funzionamento giornaliero consentito (massimo 12 ore) non siano superati i valori massimi di temperatura dell’aria negli ambienti indicati.

