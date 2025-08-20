Quando la toga non basta: assistito “stalkerizza” il suo avvocato di fiducia

Un amore malinteso tra le aule del tribunale è finito in arresto. Protagonista un trentaduenne di origini rumene, ex cliente di un’avvocato romana, che ha trasformato la fiducia professionale in una pericolosa ossessione.

Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Procura di Roma, l’uomo avrebbe iniziato a corteggiare la donna che lo aveva assistito legalmente più volte. I rifiuti, però, non hanno placato il suo sentimento: col passare del tempo, le attenzioni insistenti si sono trasformate in atti persecutori continui.

L’uomo si presentava più volte nello studio legale, contattava la professionista da numeri diversi e non lasciava tregua. La situazione ha generato forte ansia nella vittima, creando difficoltà anche nello svolgimento della sua attività professionale.

A scattare è stato il Codice Rosso: l’avvocato ha denunciato gli episodi al Commissariato Vescovio, dando avvio alle indagini. La Procura ha chiesto e ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari la custodia cautelare in carcere.

Oggi, l’ex cliente con il cuore infranto si trova a Regina Coeli, mentre l’avvocato può finalmente respirare senza timore, protetta dalla legge che tutela chi subisce stalking.

