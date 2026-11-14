Quarant’anni di Abitare A e trenta di Periferie: in Campidoglio la festa del “giornale di quartiere”

Quarant’anni di cronache dai quartieri di Roma Est e trenta di poesia nelle periferie d’Italia. Venerdì 13 novembre 2026, in Campidoglio, la Sala del Carroccio ha ospitato la celebrazione di due testate che hanno fatto dell’informazione locale e della cultura un presidio nei territori più lontani dal centro: il mensile Abitare A, nato nel 1987, e la rivista di poesia Periferie, fondata nel 1996 da Vincenzo Luciani e Bruno Cimino. L’incontro, moderato dal giornalista de

L’Osservatore Romano, Davide Dionisi, è stato l’occasione per presentare due volumi: il libro celebrativo Abitare A – 40 anni di Marco Picozza e l’antologia Poeti di Periferie 2 (2009-2026), curata da Maurizio Rossi.

Sono intervenuti la presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli, l’assessore alle Periferie di Roma Capitale Pino Battaglia, il direttore di Abitare A e Periferie Vincenzo Luciani e il direttore di Abitare A Roma Enzo Luciani. In rappresentanza del V Municipio è intervenuto il presidente del Consiglio, David Di Cosmo.

Il pomeriggio è stato accompagnato dagli interventi musicali del Coro Novo, diretto dal maestro Alessandro Coppola, che ha dato alla cerimonia un tono di festa e di comunità.

Celli: “Non arrivano per caso”

Ad aprire gli interventi istituzionali è stata Svetlana Celli, che ha ringraziato la testata per aver scelto il Campidoglio. “Sono quarant’anni di studi, di riflessioni, di informazione importante, ma soprattutto quarant’anni di passione”, ha detto, rivolgendosi a Vincenzo Luciani: “In un momento in cui tutto sembra andare verso le nuove tecnologie e i nuovi sistemi informativi, qualcuno è riuscito a mantenere vivo qualcosa di diverso”.

La presidente, che ha ricordato di risiedere a Villaggio Breda e di aver vissuto a lungo a Tor Bella Monaca, ha sottolineato l’importanza di “raccontare in maniera corretta quei luoghi che troppo spesso vengono visti solo attraverso la cronaca, come territori condannati alla marginalità”. Ma ha aggiunto che la rivista racconta anche “tante belle esperienze, tanta attività culturale viva in quei territori, tanto associazionismo vero”.

L’auspicio di Celli è quello che le periferie non si chiamino più così “perché sono parte della nostra città” e ha rivendicato gli investimenti legati a Giubileo e Pnrr, indirizzati anche lì, “perché sappiamo quanto siano in difficoltà e in sofferenza rispetto ai luoghi centrali”.

Un pensiero anche alla poesia, che è “una forma di rappresentanza dell’anima”, e al progetto con i centri anziani da cui è nata la raccolta Gli anni inversi: luoghi che non devono solo combattere “la più grande delle malattie, la solitudine”, ma anche generare creatività. “Noi istituzioni non possiamo che essere fiere e orgogliose di questo traguardo”, ha concluso. “Roma Capitale vi sosterrà, e vi sosterrà ancora”.

Battaglia: “Periferia è dove c’è disattenzione”

L’assessore Pino Battaglia ha ripercorso il ruolo del giornale nei primi anni, quando a Roma non esisteva una cronaca di circoscrizione, pur con aree più popolose di molte province italiane. Abitare A ha svolto allora “una funzione decisiva, sia di pungolo sia di voce dei cittadini”. Un giornale, ha detto, “fondamentale per chi faceva politica: da una parte un pungolo, dall’altra il luogo in cui far sviluppare il dibattito”.

L’assessore ha rivendicato la scelta del plurale: “Usiamo il termine periferie perché ognuna è diversa dalle altre. Non possiamo immaginare che la ricetta sia la stessa a Tor Tre Teste o a Primavalle, a Tor Bella Monaca o a Borghesiana”. Da qui l’invito alla politica ad acquisire una qualità che spesso le manca: “Ascoltare i territori. Ascoltare chi li abita, perché solo chi li abita è in grado di dirci esattamente quali sono i bisogni”. E ha proposto di superare il termine stesso: “Una periferia si può incontrare anche in pieno centro storico: periferia è quel luogo in cui c’è disattenzione, distrazione da parte di chi dovrebbe prendersene cura”.

Ha poi annunciato che la biblioteca del Quarticciolo sarà inaugurata il 21 dicembre e che, entro i primi mesi del 2027, saranno completate le 21 biblioteche oggetto di interventi Pnrr, mentre a fine consiliatura gli spazi tra biblioteche e luoghi civici di studio saranno “oltre 80”. Non solo libri, ha spiegato, ma “luoghi di socializzazione, dove c’è la possibilità di costruire relazioni, di costruire comunità”. Contro la solitudine, “il male della nostra età contemporanea”, l’assessorato lavora anche alle “piazze partecipate di periferia” perché la piazza, ha detto, “è il primo luogo accessibile per i cittadini”.

Chiusura con l’augurio al fondatore: “Auguro a Vincenzo Luciani altri quarant’anni”. Abitare A Roma, ha sottolineato, è stato “non solo un giornale, ma un vero e proprio attore sociale protagonista del territorio”.

Luciani: “Non vi risparmieremo le critiche”

Con il tono di chi, dice, è “abituato a divagare”, Vincenzo Luciani ha ringraziato le istituzioni presenti: “Parliamo lo stesso linguaggio: siamo gente di periferia”. Poi la promessa: “Non vi risparmieremo le critiche, perché fa parte del nostro lavoro. Se non lo facessimo, vorremmo male alle istituzioni”.

Il direttore ha raccontato la nascita del giornale come “un’avventura necessitata”: due disoccupati, lui e Luigi Polito, che “hanno messo insieme le capacità di tutti e due”. Luciani veniva da un’esperienza di vertice in un sindacato. A convincerlo a partire fu un avvocato, Luigi Merz, con una frase diventata programma: “Sei senza soldi, quindi devi fare di te stesso capitale”.

Il giornale si è retto sulla pubblicità dei piccoli inserzionisti: “I nostri padroni sono stati i piccoli inserzionisti di quartiere”, ha ricordato, notando che “le grandi società non investono nei giornali di quartiere”. E con una punta di amarezza ha ricordato che da quarant’anni Abitare A viene portato a domicilio ai consiglieri circoscrizionali, municipali e comunali: “Se almeno uno si fosse abbonato…”.

Il direttore ha poi lanciato un appello: perché non un palazzetto dello sport in ogni municipio? “Una città di 250.000 abitanti se lo merita: si merita un palazzetto dello sport, un teatro, un cinema”.

Enzo Luciani: “La parola d’ordine è il quartiere”

Enzo Luciani ha parlato del giornale come di una famiglia allargata. Dopo aver raccontato l’aneddoto di quando il padre chiese a Marco Picozza di scrivere il libro (“ho visto che Marco ha abboccato subito all’amo, ho tirato un sospiro di sollievo sapendo che il volume sarebbe stato realizzato e che sarebbe stata una ottima opera”), ha detto di tutti i collaboratori: “Avevamo gli stessi obiettivi, gli stessi interessi, il bene dei nostri quartieri”.

Poi la riflessione che riassume l’identità della testata: “Se la famiglia è fondamentale, lo è allo stesso modo il quartiere, che è la nostra parola d’ordine”. Il municipio, ha spiegato, “la gente non lo sente proprio, a volte non sa nemmeno quale sia il suo. Ma se gli chiedi di che quartiere è, ognuno te lo sa dire: ce l’ha a cuore, ci tiene e vorrebbe sempre il meglio. E noi allo stesso modo”.

Picozza: “Una battaglia vinta e un incubo finito”

Per raccontare quarant’anni di cronaca, Marco Picozza, autore del volume celebrativo e collaboratore di Abitare A dal 2006, ha scelto una notizia e una battaglia. “Ripercorrere la storia di Roma attraverso una testata locale è un esercizio di ricostruzione della memoria collettiva di un territorio”, ha spiegato, “fatto di migliaia di voci, proteste e progetti”.

La notizia che Picozza ha scelto come emblema del suo lavoro è stata la fine dei lavori sulla Tiburtina e su via Togliatti, “la liberazione da un incubo” per tutto il quadrante est: “Muoversi da una parte all’altra di Roma era in certi momenti quasi impossibile, a volte si rinunciava”.

La battaglia, invece, ha riguardato l’ampliamento dell’autostrada Roma-L’Aquila: il progetto del 2006 prevedeva di sacrificare parte del parco del quartiere. “Abbiamo fatto moltissime manifestazioni e articoli”, ha ricordato, “e nel 2009 l’autostrada fu fatta senza toccare l’area verde”.

Quanto alla città, il cambiamento più grande, per Picozza, è stato il collegamento con il centro, prima con la linea B e oggi con la C, ma restano la lentezza dell’amministrazione e la vivacità dei comitati: “La voglia dei cittadini di riunirsi per farsi sentire è rimasta la stessa”.

Rossi: “Tutta la poesia è poesia sociale”

Ad illustrare il senso dell’antologia Poeti di Periferie 2 è stato il curatore Maurizio Rossi, che è partito dall’etimologia: “Periferia significa circonferenza, margine, limite; ma il termine è tutt’altro che riduttivo”. L’immagine scelta è quella del corpo: la periferia è come la pelle, che non è un semplice involucro ma “un organo che interagisce con il resto del corpo” e dà segnali sul nostro stato di salute. Allo stesso modo, ha spiegato, le periferie delle città “rappresentano lo stato di salute, le malattie, le mancate cure o quelle fatte, di tutta la Città”.

Da qui il senso di Poeti di Periferie 2, che raccoglie opere e pagine critiche su poeti in lingua e in dialetto. Se l’italiano unifica le periferie del Paese, i dialetti sono la periferia che interagisce con l’insieme, tramandando usi, costumi e umanità dei luoghi.

Per questo, ha detto, vanno “valorizzate e promosse” le periferie urbane e “fatti conoscere e curati” i dialetti: il siciliano, il piemontese, la limba sarda sono, né più né meno, come Centocelle, Primavalle, il Tufello, la Magliana, il Quarticciolo e Tor Tre Teste, pelle e dialetti di Roma.

Infine il filo che lega i due anniversari: poeta e cronista “osservano la realtà e la raccontano, sebbene con diverse prospettive”. La cronaca deve attenersi ai fatti e ai luoghi, mentre il poeta fa vedere la realtà “traducendola in stati d’animo, immagini, suoni, metafore”, favorendo un dialogo che coinvolge tutta la persona. “Tutta la poesia è poesia sociale”, ha concluso, “dal momento che parla all’uomo e alla donna, per definizione esseri sociali”.

L’insostituibile contributo di Rosa Valle

Molto apprezzato dal pubblico il vivace intervento di Rosa Valle, elemento fondamentale della famiglia Luciani, che ha svolto in tutti questi anni un molteplice ruolo di amministratrice di Edizioni Cofine e di grafica sia di Abitare A (di cui ha tracciato brevemente le modifiche intervenute nel corso del quarantennio) che di tutti i volumi editi in questi anni dal marchio di Cofine.

Un riconoscimento del V Municipio

Il V Municipio, con l’intervento del presidente del Consiglio David Di Cosmo, ha augurato lunga vita al giornale offrendo in dono augurale una penna con il logo del Comune di Roma.

I due libri

Abitare A 40 anni contiene in realtà due libri: Abitare A 20 anni (1987-2007) di Giovanni Verardi e Vincenzo Luciani, riproposto integralmente e scaricabile in pdf gratuito tramite Qr code, e il volume di Marco Picozza Abitare A 40 anni, che ha selezionato anno per anno le notizie più rilevanti.

Il mensile, orgogliosamente cartaceo e autofinanziato con la pubblicità di commercianti e artigiani di Roma Est, è oggi affiancato dall’invio in Pdf a una mailing list e dal sito abitarearoma.it.

Per circa 80 collaboratori volontari è stato una “palestra giornalistica” verso il tesserino da pubblicista.

Poeti di Periferie 2, curato da Maurizio Rossi, segue a quasi vent’anni di distanza la prima antologia Poeti di Periferie (consultabile nella Sezione Libri gratis del sito poetidelparco.it) del critico Achille Serrao (1936-2012) e presenta 82 poeti apparsi sulla rivista tra il 2009 e il 2026, in quattro sezioni: poeti in dialetto, poeti in lingua, vincitori del premio Ischitella-Pietro Giannone (2009-2025) e vincitori del premio Serrao per Under 40 (2025-2026).

Un sentito ringraziamento al collaboratore storico di Abitare A, Alessandro Moriconi, per le riprese pubblicate su YouTube.

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