Quarticciolo: 18enne accoltella un connazionale e poi simula una rapina per depistare

Nella serata di ieri, martedì 23 luglio, il tranquillo quartiere del Quarticciolo è stato teatro di un’aggressione violenta. Un 26enne tunisino è stato accoltellato al braccio e al petto da un connazionale di 18 anni, durante una lite scoppiata per motivi ancora da chiarire in via Castellaneta.

La vittima, ferita gravemente con un fendente che gli ha perforato un polmone, è stata soccorsa da passanti che hanno allertato la polizia. Nonostante la gravità delle sue condizioni, il 26enne è riuscito a fornire agli agenti una descrizione del suo aggressore.

I poliziotti, grazie alla testimonianza della vittima e ad alcune immagini di videosorveglianza, hanno individuato il 18enne responsabile dell’accoltellamento.

Il giovane, con il tentativo di depistare le indagini e farla franca, ha simulato una rapina ai danni di un passante, chiamando il 112 e fornendo una falsa descrizione dei fatti.

Tuttavia, gli agenti del commissariato Porta Maggiore, grazie a una serie di accertamenti incrociati, sono riusciti a smascherare il piano del 18enne. Lo hanno rintracciato nella sua abitazione in via Prenestina e lo hanno arrestato.

Il 26enne ferito è stato trasportato in ospedale, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza. Nonostante la gravità delle sue condizioni, è ricoverato in prognosi non grave.

Il 18enne, invece, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

