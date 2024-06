Quarticciolo, autista tram 14 aggredito mentre seda una rissa: due aggressori in fuga

Un autista del tram 14 è stato aggredito a calci e pugni da due persone dopo averle fatte scendere dal mezzo per un litigio. L’uomo non è in gravi condizioni.

L’aggressione. Erano circa le 4:50 del mattino del 27 Maggio quando il tram 14 stava per iniziare la sua corsa da viale Palmiro Togliatti. A bordo del mezzo due uomini hanno iniziato a picchiarsi e il conducente, per motivi di sicurezza, li ha fatti scendere.

La fuga degli aggressori. Una volta scesi dal tram, i due uomini hanno aggredito l’autista a calci e pugni, provocandogli lesioni. Poi sono fuggiti e di loro si sono perse le tracce.

Soccorsi e indagini. Sul posto sono intervenuti la polizia e il personale del 118. L’autista è stato portato al pronto soccorso in codice giallo, ma non è in gravi condizioni. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare e catturare gli aggressori.

