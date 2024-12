Quarticciolo blindato: maxi operazione tra sgomberi e controlli antidroga

Una mattina che difficilmente gli abitanti del Quarticciolo dimenticheranno: all’alba di oggi 5 dicembre, un imponente spiegamento di forze dell’ordine ha invaso le strade del quartiere, trasformandolo in una zona blindata.

Tra lampeggianti accesi e sirene, oltre 300 uomini e donne della polizia locale, affiancati da carabinieri, poliziotti e finanzieri, hanno dato il via a un’operazione ad “alto impatto” per ripristinare l’ordine e la legalità in un’area spesso associata a episodi di spaccio di droga, occupazioni abusive e degrado urbano.

Un intervento pianificato con precisione:

L’operazione, disposta dal questore di Roma su indicazione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Lamberto Giannini, aveva un duplice obiettivo: colpire duramente le reti di spaccio e sgomberare alloggi popolari occupati abusivamente.

Le forze in campo hanno setacciato ogni angolo del quartiere, concentrandosi sull’area compresa tra via Palmiro Togliatti, via Prenestina e via Casilina.

Tra gli interventi principali, spiccano lo sgombero di quattro appartamenti Ater occupati senza titolo e una serie di perquisizioni mirate per rintracciare sostanze stupefacenti e altri elementi utili a smantellare le attività criminali.

Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, affiancati dai caschi bianchi dei gruppi di sicurezza pubblica ed emergenziale, hanno coordinato l’azione nei dettagli, avvalendosi anche del supporto dei gruppi territoriali Prenestino e Casilino.

Un quartiere al centro dell’attenzione:

Non è la prima volta che il Quarticciolo diventa teatro di operazioni di questa portata. Già lo scorso novembre, un intervento simile aveva visto l’impiego di elicotteri per sorvegliare dall’alto il territorio, considerato una delle piazze di spaccio più attive della Capitale.

Tuttavia, nelle ultime settimane, il clima si era ulteriormente aggravato: auto delle forze dell’ordine vandalizzate, una vigilessa aggredita e due bombe carta fatte esplodere davanti alla sede del gruppo V Casilino avevano segnato una nuova escalation di tensione.

L’ennesima notte da far west, con spari e scontri registrati a pochi passi da via Togliatti, ha probabilmente accelerato la decisione di intervenire con fermezza.

Il valore della sicurezza percepita:

L’operazione di stamane non mira solo a risultati tangibili, come sequestri di droga o liberazione di immobili, ma punta a restituire ai cittadini una sensazione di sicurezza troppo spesso compromessa.

Il degrado urbano, alimentato da attività illecite come lo spaccio e le occupazioni abusive, ha infatti un impatto diretto sulla vita quotidiana di chi vive al Quarticciolo.

Lo dimostrano le testimonianze raccolte tra gli abitanti, divisi tra chi accoglie con favore l’intervento delle forze dell’ordine e chi, invece, teme ritorsioni da parte delle organizzazioni criminali.

“È ora di dire basta. Questo quartiere non può più essere associato solo al degrado”, afferma un residente, mentre un altro si chiede se l’intervento odierno sarà seguito da azioni concrete e durature. “Non servono solo blitz, ma una presenza costante dello Stato”.

Il video dell’operazione:

