Quarticciolo, continua la lotta alla criminalità: blitz e arresti della Polizia

Controlli serrati nella zona del Quarticciolo da parte della Polizia di Stato, che, dopo il recente intervento interforze ad Alto Impatto, continua a intensificare le operazioni di contrasto alla criminalità.

Solo nel pomeriggio di ieri, gli agenti del V Distretto Prenestino hanno portato a termine ulteriori arresti, portando il bilancio a 43 persone fermate negli ultimi due mesi, di cui 11 per spaccio solo nelle ultime due settimane.

Furto sventato grazie alla videosorveglianza:

Il primo a finire in manette è stato un 25enne di origini marocchine, sorpreso mentre tentava di introdursi in un’abitazione di via Giorgio Bonelli.

Ad allertare il 112 erano stati i proprietari di casa, che, insospettiti da rumori provenienti dall’esterno, hanno verificato le immagini della loro videosorveglianza. Il giovane stava cercando di scassinare una porta e forzare le finestre della casa.

All’arrivo della Polizia, il 25enne ha tentato di scappare, ma è stato bloccato dagli agenti dopo una breve colluttazione.

Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di circa un grammo di crack. È stato arrestato con l’accusa di tentato furto in abitazione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Spaccio nei lotti popolari: altri due giovani arrestati

Qualche ora dopo, sempre nella stessa zona, gli agenti hanno fermato altri due giovani durante un’operazione mirata al contrasto dello spaccio di droga.

Nei lotti popolari tra via Ostuni e via Molfetta, i due sono stati sorpresi mentre nascondevano sostanze stupefacenti in una buca scavata nel terreno.

I poliziotti, monitorando la situazione, hanno assistito al momento dello scambio tra i sospettati e un cliente: denaro in cambio di una dose di droga. A quel punto è scattato il blitz, e i due sono stati arrestati in flagranza di reato.

Addosso ai giovani sono stati trovati cocaina, crack e circa 600 euro in contanti, considerati il frutto dell’attività di spaccio.

Arresti convalidati, sicurezza rafforzata:

Tutti gli arresti sono stati convalidati dall’autorità giudiziaria. Le operazioni rientrano in un piano di controllo del territorio volto a ripristinare la sicurezza in un quartiere spesso al centro di episodi di illegalità.

