Serve una scossa profonda, non passerelle né misure tampone. È un messaggio diretto quello affidato a una nota ufficiale dal presidente del Municipio Roma V, Mauro Caliste, che torna ad accendere i riflettori sull’emergenza sicurezza e vivibilità al Quarticciolo, uno dei quadranti più delicati della periferia est capitolina.

«È evidente che al Quarticciolo c’è un problema, e che va affrontato alla radice. Non servono però interventi spot o annunci privi di effetti sulla vita quotidiana delle persone», afferma il minisindaco, chiamando in causa direttamente gli apparati dello Stato per un intervento risolutivo contro la criminalità legata alla droga: «Se lo Stato vuole smantellare una piazza di spaccio lo fa, senza troppi giri, creando al tempo stesso le condizioni per far tornare a vivere gli spazi alle persone».

Il patto con il Campidoglio e il ruolo del tessuto associativo nel rione

Accanto alla richiesta di un’azione ferma sul fronte dell’ordine pubblico, Caliste rivendica l’impegno quotidiano dell’amministrazione locale per evitare che il quartiere resti ostaggio del degrado e dell’isolamento sociale: «Ad oggi serve lavorare molto di più a testa bassa, noi – insieme al Campidoglio – continueremo a fare la nostra parte e a mantenere il dialogo con le realtà locali, che rappresentano un valore aggiunto per il quartiere». Una linea che punta a tenere insieme presidio istituzionale e coinvolgimento diretto delle energie civiche del territorio.

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