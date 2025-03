Quarticciolo, notte di follia: si scaglia contro i poliziotti con un machete

Era da poco passata la mezzanotte quando l’apparente calma del Quarticciolo è stata squarciata da una scena degna di un film d’azione.

Due pattuglie delle volanti, impegnate in un normale servizio di controllo del territorio, hanno notato un gruppo di una decina di persone radunato tra le strade del quartiere. Facce tese, atteggiamento sospetto. Un campanello d’allarme che ha spinto i poliziotti a fermarsi per un controllo.

Ma quello che sembrava un intervento di routine è presto degenerato in un’escalation di violenza.

La fuga e l’assalto improvviso

Non appena gli agenti si sono avvicinati, uno dei giovani – sguardo rapido e tensione nei gesti – ha capito che non voleva finire sotto i riflettori della legge. In un lampo, si è scagliato contro un agente, spingendolo con forza per aprirsi un varco e darsi alla fuga in direzione di via Cerignola.

Un complice, sfruttando la confusione, è scivolato via nella direzione opposta, mentre il resto del gruppo, approfittando del caos, si disperdeva rapidamente nell’oscurità.

La situazione è diventata incandescente. Immediatamente, altre pattuglie sono state allertate e, in pochi minuti, la zona si è trasformata in un teatro di caccia all’uomo.

La colluttazione e il machete

Il primo fuggitivo, un 19enne di origine tunisina, è stato intercettato poco dopo da un agente che, con prontezza, lo ha bloccato. Ma il giovane non aveva alcuna intenzione di arrendersi facilmente. Ha iniziato a dimenarsi con furia, tentando ripetutamente di colpire il poliziotto con calci e spinte, cercando disperatamente di divincolarsi.

Quando sembrava ormai sopraffatto, il colpo di scena: con un gesto fulmineo, ha afferrato un machete nascosto tra i cespugli e lo ha sollevato con l’evidente intento di colpire.

Un attimo di tensione estrema. Ma l’agente, con sangue freddo e riflessi pronti, è riuscito a disarmarlo, mettendolo definitivamente fuori gioco con l’aiuto dei colleghi appena arrivati in supporto.

Intanto, il secondo uomo, che aveva preso una strada diversa, è stato bloccato in via Manfredonia. Un’auto della polizia gli ha tagliato ogni via di fuga, chiudendo il cerchio attorno ai due aggressori.

L’arresto e le accuse

Entrambi i fermati, portati a fatica sulle auto di servizio, sono stati arrestati con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale in concorso.

Per il 19enne, però, le accuse si aggravano: dovrà rispondere anche di porto di oggetti atti ad offendere per quel machete che, nelle sue mani, avrebbe potuto trasformare un inseguimento in tragedia.

Nonostante la colluttazione, i poliziotti hanno avuto la meglio, anche se due di loro hanno riportato contusioni giudicate guaribili in quattro giorni.

Nel frattempo, le altre persone presenti durante il controllo – approfittando del caos – sono riuscite a dileguarsi nella notte, facendo perdere le loro tracce.

La convalida dell’arresto

L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto, sottolineando la gravità dell’accaduto e l’elevato pericolo corso dagli agenti.

