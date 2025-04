Quarticciolo, sesso in cambio di crack: poi le minacce con la pistola

Una manciata di euro, qualche grammo di polvere bianca e una pistola — giocattolo, ma brandita con la stessa furia di un’arma vera.

È il volto crudo della periferia romana, quello che emerge dal racconto di una donna che, tra i palazzi del Quarticciolo, ha barattato il proprio corpo per una dose di crack. Una scelta disperata, che ha acceso un pericoloso gioco di ricatti e minacce culminato con l’arresto del suo aguzzino.

Tutto inizia con una denuncia. La donna si presenta dai carabinieri con una storia che suona come un pugno nello stomaco: racconta di aver avuto un rapporto sessuale in cambio di alcune dosi di droga.

Ma non è finita lì. L’uomo, un 34enne romano, l’avrebbe poi accusata di avergli rubato parte dello stupefacente. Furioso, l’ha rintracciata, pretendendo 130 euro come “risarcimento”. E non si è limitato alle parole: ha puntato una pistola contro di lei.

Una pistola, sì, ma finta. Questo lo scopriranno solo dopo i militari della Compagnia di Roma Casilina, che entrano in azione subito, senza perdere tempo.

Le indagini lampo portano al quartiere Centocelle, dove il 34enne viene fermato: con sé ha l’arma giocattolo usata per minacciare la donna, un coltello da cucina e, nascosti nella scocca del cambio dell’auto, 9 grammi di cocaina. Abbastanza da far scattare le manette.

Ora è in carcere. Ma la storia che ha fatto emergere è uno spaccato amaro e brutale di vita quotidiana ai margini, dove ogni cosa — anche il corpo, anche la paura — può diventare merce di scambio.

E dove il confine tra vittima e carnefice, a volte, si dissolve tra le crepe dell’emergenza sociale e dell’abbandono urbano.

