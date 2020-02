Quarticciolo: “Sollecitare iter per riapertura piscina Azzurra 7”

“Ringrazio l’amico Daniele Sale del coordinamento di Fratelli d’Italia del V municipio che mi ha segnalato la presenza di un albero molto grande caduto all’interno della piscina Azzurra 7 al Quarticciolo, purtroppo oramai chiusa da alcuni anni. Ho immediatamente predisposto una nota l’altro ieri e, visto che ieri era in Aula Giulio Cesare l’Assessore Frongia per un’altra delibera, ho richiesto di intervenire urgentemente perché l’albero avrebbe potuto causare danni a cose e persone e che con il fatto della sua chiusura, almeno questo aspetto fortunatamente è stato evitato. Oggi in commissione Sport l’Assessore mi ha assicurato che provvederà alla rimozione dell’albero ed alla verifica di eventuali danni.

“Sulla questione della piscina chiusa, invece, visto che versa in uno stato di profondo degrado da alcuni anni, anche in collaborazione con Daniele Rinaldi e Christian Belluzzo abbiamo presentato una specifica interrogazione nel 2018, abbiamo fatto convocare diverse riunioni della commissione ed effettuato un sopralluogo un paio di mesi fa con i tecnici, così come anche richiesto dai cittadini del comitato di quartiere con Umberto De Felice e Marcello Piacentini del centro anziani Quarticciolo. Chiediamo quindi che non si perda più tempo prezioso per la riapertura di questo impianto sportivo che rappresenta un punto di aggregazione importante per una zona periferica che si dibatte tra mille difficoltà”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.