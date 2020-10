Quasi completato rifacimento del manto stradale a Villa De Sanctis

Ci siamo quasi. Nel Quartiere di villa De Sanctis e precisamente in via Checco Durante, via Romolo Balzani e un breve tratto di Via F. Ferraironi (su cui si era già intervenuti) volgono ormai al termine i lavori di rifacimento del manto stradale da parte di AceaAreti dopo che la stessa ha completato i suoi lavori.

I lavori sono ormai giunti al rifacimento della segnaletica orizzontale con gli attraversamenti pedonali tutti eseguiti tutti con vernice bicomponente per una lunga durata.

Adesso speriamo solo, ed incrociamo le dita per questo, che altre Società di Pubblici Servizi NON si inventino di effettuare nuovi scavi. Rimangono adesso da rimuovere le ramaglie tagliate per passare con i mezzi e lasciate, almeno per il momento sui marciapiedi e sullo Square centrale di via Checco Durante.

Benissimo Acea Spa che ci riconsegnerà strade lisce come un biliardo. Certo adesso occorrerebbe che il Municipio provveda alla risistemazione di alcuni marciapiedi ridotti a vere e proprie trappole per le caviglie e i femori di tanti pedoni, problemi peraltro che il CdQ ha più volte richiesto e che una Commissione congiunta LL.PP e Ambiente verificarono de visu nientemeno che il 3 gennaio 2017.