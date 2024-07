Quattromani-Battisti (M5S): “Amministrazione Marchionne sempre più isolata, smentita anche dal Campidoglio”

“Per chi vive il Municipio III è ormai chiaro che l’amministrazione Marchionne sia sempre più isolata. La Giunta infatti si rifiuta di tenere un dialogo costruttivo con le opposizioni:

basti pensare che, quando noi del M5S proponemmo loro di impegnarsi per far installare delle macchinette mangiaplastica nel nostro territorio, ci risposero seccamente che non sarebbe stata un’iniziativa efficace e che anzi avrebbe addirittura comportato problemi per il bilancio di Ama. proponemmo loro di impegnarsi per far installare delle macchinette mangiaplastica nel nostro territorio, ci risposero seccamente che non sarebbe stata un’iniziativa efficace e che anzi avrebbe addirittura comportato problemi per il bilancio di Ama.

Ci invitarono, infine, a ‘evitare inutile dispendio di carta’, con una notevole mancanza di rispetto verso dei consiglieri che stavano esercitando il proprio mandato.

Ma il tempo, come si dice, è galantuomo. Ecco infatti che il Campidoglio decide di proseguire l’esperienza avviata dall’amministrazione Raggi e fa installare ben 60 mangiaplastica in tutti i Municipi.

L’iniziativa a cui avevamo proposto di partecipare, e giudicata inutile da Marchionne e i suoi, ne prevedeva ‘solo’ 30.

Riassumendo, l’amministrazione del Municipio III non parla con le opposizioni, non parla con il Campidoglio (che puntualmente la smentisce) e non parla nemmeno con la sua stessa maggioranza, che ha costantemente dimostrato di avere problemi interni”.

Così in una nota i consiglieri M5S del Terzo Municipio, Dario Quattromani e Marina Battisti.

