Quattromani-Battisti (M5S): “In terzo municipio dopo il Consiglio sparisce in silenzio anche la Commissione Bilancio.”

“Altrove sarebbe paradossale ciò che avviene in terzo municipio, da mesi: oggi non c’è Consiglio municipale, come ormai accade da molti giovedì. Ormai, i rari Consigli che si costituiscono, sono convocati su richiesta della maggioranza e delle opposizioni attraverso raccolta firme, perché il presidente del Consiglio Laguzzi è in perenne contrasto con il presidente del municipio Marchionne.

Malumori che hanno ‘lontane’ origini: a fine gennaio arrivano le dimissioni del presidente della Commissione Commercio, proprio nei giorni dell’approvazione del Piano municipale causa diffida ricevuta da parte del Campidoglio. Dimissioni peraltro giunte a seguito di presunti ricatti ricevuti dall’esecutivo municipale come ampiamente espresso tramite comunicazioni a mezzo stampa.

Non finisce qui: lunedì scorso si è dimessa la presidente della Commissione Bilancio, Nicoletta Funghi. La ragione? Dopo quasi 3 anni ha dovuto constatare non c’erano più le condizioni per svolgere la propria attività nell’interesse del territorio. Come in precedenza ha dovuto ammettere anche Giancarlo Cesarei, ormai ex presidente della Commissione II.

Sappiamo bene che il filo conduttore è sempre lo stesso cioè la guerra fra bande mai terminata all’interno del PD municipale, iniziata ufficialmente il 14 ottobre 2022 con la sfiducia nei confronti dell’allora capogruppo Rampini e mai conclusa. Noi del gruppo M5S in municipio III, abbiamo espresso chiaramente le nostre preoccupazioni. , iniziata ufficialmente il 14 ottobre 2022 con la sfiducia nei confronti dell’allora capogruppo Rampini e mai conclusa. Noi del gruppo M5S in municipio III, abbiamo espresso chiaramente le nostre preoccupazioni.

Come Dario Quattromani, capogruppo M5S e vicepresidente della Commissione I (Bilancio, Patrimonio, Personale, Regolamenti): ho potuto verificare le irragionevoli difficoltà che la presidente Funghi ha dovuto affrontare, e quanta fatica abbia dovuto fare per raggiungere gli obiettivi previsti dall’attività commissariale.

Mi dispiace umanamente sia arrivata a questa decisione ma, allo stesso tempo, trovandoci al lavoro su importanti integrazioni e modifiche regolamentari ed in previsione dell’assestamento di bilancio, mi preoccupa non poco questa situazione in cui tutti noi Commissari ci troviamo ora, soprattutto perché le deleghe della Commissione Bilancio sono in capo al presidente Marchionne, come lo sono quelle della Commissione Commercio.

Come Marina Battisti, vicepresidente della Commissione Scuola, Cultura e Sport: non vorremmo che il silenzio dell’amministrazione municipale continui a rappresentare la normalità in terzo municipio, mentre la comunicazione si sofferma su quanto svolto dalla Giunta senza i dovuti passaggi nelle commissioni consiliari.

La speranza, questa volta, è che avvenga una seria riflessione da parte della maggioranza di centrosinistra di piazza Sempione, che veda come prioritario il corretto funzionamento dell’istituzione ad esclusivo vantaggio del nostro territorio, all’indomani della sua lunga e dispendiosa campagna elettorale per l’elezione dei propri candidati al Parlamento Europeo”.

Così in una nota i consiglieri M5S del Terzo Municipio, Dario Quattromani e Marina Battisti.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙