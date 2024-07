Quattromani-Battisti (M5S): “Le Commissioni del Municipio III non coinvolgono le opposizioni”

“Apprendiamo stamattina, ma solo dalla rassegna stampa, che all’incrocio tra via Ugo Ojetti e via Jovine Francesco partiranno dei lavori per il progetto di messa in sicurezza dei ‘black points’, i punti di maggior rischio per il transito dei pedoni.

Durante l’ultima sessione di bilancio preventivo, il Movimento 5 Stelle ha proposto un emendamento per aumentare i fondi su tale voce. Il nostro atto venne approvato senza i voti della residua maggioranza di Marchionne e senza il voto del Presidente della Commissione Mobilità. il Movimento 5 Stelle ha proposto un emendamento per aumentare i fondi su tale voce. Il nostro atto venne approvato senza i voti della residua maggioranza di Marchionne e senza il voto del Presidente della Commissione Mobilità.

Stamattina avremmo dovuto riunirci proprio in Commissione Mobilità, e avremmo potuto parlare dei black points. Invece la Commissione non è stata convocata e noi consiglieri abbiamo dovuto apprendere tutto dalla stampa.

Registriamo così, ancora una volta, il mancato coinvolgimento delle opposizioni. Eppure le Commissioni dovrebbero lavorare con programmazione e progettazione certe; ma questo, a oggi, non è garantito nel Municipio III”.

Così in una nota i consiglieri M5S del Terzo Municipio, Dario Quattromani e Marina Battisti.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙