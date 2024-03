Quattromani-Battisti (M5S): “Maggioranza municipale inesistente non permette di rappresentare gli interessi dei cittadini”

“Non è bastato un mese senza consigli municipali e riunioni capigruppo del terzo Municipio, perché anche oggi, causa l’assenza di buona parte del PD, la maggioranza ha dato un pessimo spettacolo e solo il senso di responsabilità delle opposizioni ha consentito il regolare svolgimento dei lavori d’Aula.

Il fatto è che il presidente Marchionne non aveva mai avuto dei numeri così risicati e ciò è sintomo di salute malferma dell’amministrazione municipale – dunque molto preoccupante – perché viene meno, in sostanza, l’espressione dell’indirizzo politico del Consiglio. Infatti così si rischia di governare il territorio solo attraverso atti della giunta municipale. In realtà noi consiglieri siamo stati votati dai cittadini per rappresentarli ma la maggioranza di centrosinistra di Montesacro non sembra averne la benché minima idea.

Noi sappiamo che gli amministratori locali, di minoranza e di maggioranza, hanno il dovere ed il diritto di assolvere ai loro compiti nelle sedi istituzionali parallelamente all’attività politica territoriale, ma nei fatti gli scontri all’interno della maggioranza negano a noi tutti consiglieri la possibilità di rappresentare i cittadini. Replichiamo l’invito al presidente Marchionne affinché trovi presto una soluzione a quella che sembra un’infinita crisi ed auspichiamo che le forze politiche si uniscano per superare questo momento. Replichiamo l’invito al presidente Marchionne affinché trovi presto una soluzione a quella che sembra un’infinita crisi ed auspichiamo che le forze politiche si uniscano per superare questo momento.

Non desideriamo essere snaturati nelle nostre funzioni: è intollerabile essere sostituiti nel proprio lavoro dalla giunta ed inoltre è del tutto evidente che è impossibile svolgere i lavori d’Aula in queste condizioni. Queste le ragioni per cui Il MoVimento 5 Stelle valuterà atto per atto e si riserverà di votare o meno in base alla ricaduta effettiva – se positiva – dei temi proposti sul territorio.

Ma è necessario agire e presto. Ad esempio, ieri abbiamo presentato un atto che prevede soluzioni per i residenti di Città Giardino sulla movida ma con questi dissidi, quando arriverà in Aula? Non abbiamo molto tempo! Lo chiediamo al presidente Marchionne e al segretario del PD romano Foschi: fate qualcosa per questo territorio, ora!”

Così in una nota i consiglieri M5S del Terzo Municipio, Dario Quattromani e Marina Battisti.

